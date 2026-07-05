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Левски започва участието си в Шампионската лига: тимът лети с чартърен полет до Баня Лука

Левски започва участието си в Шампионската лига: тимът лети с чартърен полет до Баня Лука

5 Юли, 2026 17:47 572 3

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Първият мач от първия квалификационен кръг на ШЛ срещу Борац е във вторник от 21:30 часа

Левски започва участието си в Шампионската лига: тимът лети с чартърен полет до Баня Лука - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представителният отбор на ПФК Левски ще отпътува с чартърен полет за Баня Лука, Босна и Херцеговина в понеделник, 6 юли. Делегацията на „сините“ ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 8:45 часа, съобщиха от клуба.

"Официалната тренировка на отбора на стадион „Градски“ в Баня Лука в понеделник, 6 юли стартира в 20:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 19:30 часа.

Първият мач от първия квалификационен кръг на UEFA Champions League срещу Борац е във вторник, 7 юли от 21:30 часа на стадион „Градски“ в Баня Лука", написаха още от клуба.

Левски картотекира всичките си нови попълнения за срещите с Борац Баня Лука - Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Ел Мехди Ел Мубарик, Сержиньо и Алекс Сентейес. Картотека за първите мачове не получиха контузените Мазир Сула и Мустафа Сангаре, както и третият вратар Огнян Владимиров.


България
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  • 1 Рефер

    4 0 Отговор
    На баня при Лука...

    Коментиран от #2

    18:07 05.07.2026

  • 2 А ЛУКЪТ МИРИШЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рефер":

    Лошо. После със месеци не МОЙШ го измиеш СРАМЪТ.

    18:21 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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