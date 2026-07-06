Пламен Андреев с първи минути за Дебрецен

Българският футболен талант Пламен Андреев, който до неотдавна пазеше вратата на Левски, направи своя дебют за унгарския гранд Дебрецен. Младият вратар, част от младежкия национален отбор на България, се появи на терена в първата лятна контрола на новия си клуб срещу Аустрия (Виена), която завърши при резултат 1:1.

Само два дни след като Дебрецен пристигна на подготвителен лагер в живописния австрийски курорт Бад Лойперсдорф, Андреев получи шанс да се докаже под рамката. Той изигра малко над 60 минути, демонстрирайки увереност, бързи рефлекси и отлична комуникация със защитата.

Сблъсъкът между Дебрецен и Аустрия (Виена) предложи динамичен футбол и множество интересни моменти. Двата отбора си размениха по едно попадение, а Андреев успя да се отличи с няколко ключови спасявания, които му донесоха аплодисментите на треньорския щаб и феновете.

Дебютът на Пламен Андреев бележи началото на нова страница в неговата кариера. Очакванията към младия страж са високи, а първите му изяви в Дебрецен показват, че той е готов да се пребори за титулярното място и да остави своя отпечатък в унгарския футбол.