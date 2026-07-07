Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Селекционерът на Норвегия: Отпразнувах победата над Бразилия в леглото с кола и шоколад

Селекционерът на Норвегия: Отпразнувах победата над Бразилия в леглото с кола и шоколад

7 Юли, 2026 06:30 613 2

  • норвегия-
  • столе солбакен-
  • бразилия-
  • световното първенство-
  • футбол

Останалата част от треньорския щаб беше на горния етаж и пиеше бира

Селекционерът на Норвегия: Отпразнувах победата над Бразилия в леглото с кола и шоколад - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен призна, че е отпразнувал историческата победа на своя тим над Бразилия на Световното първенство, като си е легнал рано, за да изгледа изтощителния двубой между Мексико и бъдещия съперник на скандинавците на четвъртфиналите – Англия.

„Празнувах в леглото с кола и шоколад, докато гледах мача. Останалата част от треньорския щаб беше на горния етаж и пиеше бира“, сподели Солбакен ден след зашеметяващата победа на Норвегия с 2:1 над петкратните световни шампиони в Ню Джърси.

Късните две попадения на Ерлинг Холанд решиха мача в полза на Норвегия и класираха отбора на четвъртфинал за първи път в историята му. Този успех уреди сблъсък с Англия в Маями в събота, което ще бъде първата официална среща между двете нации от 1993 г. насам. Тогава Норвегия побеждава Англия в Осло в квалификация за Мондиала в САЩ през следващата година – турнир, в който скандинавците участват и който остава последният, пропуснат от "Трите лъва".

„Трябва да проучим Англия, въпреки че очевидно сме ги наблюдавали в предишните им мачове от турнира. Те ще бъдат много силен съперник, но се надявам да се получи много равностоен и оспорван двубой“, коментира Солбакен предстоящия сблъсък.

В момента нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд е начело при голмайсторите на Световното първенство със седем попадения, колкото имат още Килиан Мбапе и Лионел Меси. Головете на норвежеца паднаха в едва четири мача на дебютния му Мондиал. Ако се разпише и на четвъртфиналите, той ще изравни постижението на легендата на Западна Германия Герд Мюлер, който бележи в първите си пет мача на Световно първенство през 1970 г.

„Мисля, че сравнението с Герд Мюлер е на място, въпреки че физически телата им не си приличат. Мюлер също отбелязваше почти всичките си голове в наказателното поле, което говори много за качествата на Ерлинг. Надявам се той да направи серията си от пет мача в събота“, добави треньорът.

Солбакен обаче омаловажи факта, че Холанд играе клубния си футбол в Англия и това би могло да бъде предимство: „Това, че играе там, не ни вреди, но не мисля, че е от голямо значение за него или за нас. Той подхожда по абсолютно същия начин към мачовете за националния отбор, в Шампионската лига и във Висшата лига.“


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    И сега да ходим да купуваме кола ли?? Препарат за чистене на ръжда не пия ,а някой ГМО ла@@@@@ на макдоналдс не е ли ял в тоалетната си ????

    06:43 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове