Селекционерът на Норвегия: Отпразнувах победата над Бразилия в леглото с кола и шоколад

Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен призна, че е отпразнувал историческата победа на своя тим над Бразилия на Световното първенство, като си е легнал рано, за да изгледа изтощителния двубой между Мексико и бъдещия съперник на скандинавците на четвъртфиналите – Англия.

„Празнувах в леглото с кола и шоколад, докато гледах мача. Останалата част от треньорския щаб беше на горния етаж и пиеше бира“, сподели Солбакен ден след зашеметяващата победа на Норвегия с 2:1 над петкратните световни шампиони в Ню Джърси.

Късните две попадения на Ерлинг Холанд решиха мача в полза на Норвегия и класираха отбора на четвъртфинал за първи път в историята му. Този успех уреди сблъсък с Англия в Маями в събота, което ще бъде първата официална среща между двете нации от 1993 г. насам. Тогава Норвегия побеждава Англия в Осло в квалификация за Мондиала в САЩ през следващата година – турнир, в който скандинавците участват и който остава последният, пропуснат от "Трите лъва".

„Трябва да проучим Англия, въпреки че очевидно сме ги наблюдавали в предишните им мачове от турнира. Те ще бъдат много силен съперник, но се надявам да се получи много равностоен и оспорван двубой“, коментира Солбакен предстоящия сблъсък.

В момента нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд е начело при голмайсторите на Световното първенство със седем попадения, колкото имат още Килиан Мбапе и Лионел Меси. Головете на норвежеца паднаха в едва четири мача на дебютния му Мондиал. Ако се разпише и на четвъртфиналите, той ще изравни постижението на легендата на Западна Германия Герд Мюлер, който бележи в първите си пет мача на Световно първенство през 1970 г.

„Мисля, че сравнението с Герд Мюлер е на място, въпреки че физически телата им не си приличат. Мюлер също отбелязваше почти всичките си голове в наказателното поле, което говори много за качествата на Ерлинг. Надявам се той да направи серията си от пет мача в събота“, добави треньорът.

Солбакен обаче омаловажи факта, че Холанд играе клубния си футбол в Англия и това би могло да бъде предимство: „Това, че играе там, не ни вреди, но не мисля, че е от голямо значение за него или за нас. Той подхожда по абсолютно същия начин към мачовете за националния отбор, в Шампионската лига и във Висшата лига.“