Неймар към Ниланд: "Това не е опция. Глупак!"

В един от най-напрегнатите моменти на Световното първенство по футбол, когато съдбата на Бразилия висеше на косъм, звездата на "селесао" Неймар и норвежкият вратар Йоран Ниланд си размениха остри реплики, които разпалиха страстите на терена и извън него.

Секунди преди изпълнението на дузпата, която можеше да промени хода на мача, Неймар се приближи към точката с топката в ръце и самоуверена усмивка. Според информация на Ge Globo, бразилецът провокира Ниланд с въпроса: "Къде предпочиташ да стрелям? Избери си посока!" Норвежкият страж не остана длъжен и с ироничен тон отвърна: "Удари в гредата. В гредата!" Това очевидно подразни Неймар, който не се сдържа и изстреля: "Това не е опция. Глупак!"

Въпреки словесната престрелка, Неймар хладнокръвно реализира дузпата, но това не бе достатъчно за Бразилия. Норвегия излезе победител с 2:1 и изхвърли петкратните световни шампиони от турнира още на осминафиналите.

Този кратък, но запомнящ се диалог между двамата футболисти се превърна в един от най-обсъжданите моменти на шампионата.