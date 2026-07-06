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Неймар към Ниланд: "Това не е опция. Глупак!"

Неймар към Ниланд: "Това не е опция. Глупак!"

6 Юли, 2026 15:19 1 852 9

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  • емоции-
  • елиминация

Какво си казаха бразилският маестро и норвежкият страж в напрегнатите секунди преди гола?

Неймар към Ниланд: "Това не е опция. Глупак!" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В един от най-напрегнатите моменти на Световното първенство по футбол, когато съдбата на Бразилия висеше на косъм, звездата на "селесао" Неймар и норвежкият вратар Йоран Ниланд си размениха остри реплики, които разпалиха страстите на терена и извън него.

Секунди преди изпълнението на дузпата, която можеше да промени хода на мача, Неймар се приближи към точката с топката в ръце и самоуверена усмивка. Според информация на Ge Globo, бразилецът провокира Ниланд с въпроса: "Къде предпочиташ да стрелям? Избери си посока!" Норвежкият страж не остана длъжен и с ироничен тон отвърна: "Удари в гредата. В гредата!" Това очевидно подразни Неймар, който не се сдържа и изстреля: "Това не е опция. Глупак!"

Въпреки словесната престрелка, Неймар хладнокръвно реализира дузпата, но това не бе достатъчно за Бразилия. Норвегия излезе победител с 2:1 и изхвърли петкратните световни шампиони от турнира още на осминафиналите.

Този кратък, но запомнящ се диалог между двамата футболисти се превърна в един от най-обсъжданите моменти на шампионата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бразилски

    28 2 Отговор
    Сиганя

    15:23 06.07.2026

  • 2 Новичок

    29 2 Отговор
    "Секунди преди изпълнението на дузпата, която можеше да промени хода на мача"
    Кой мач си гледал бе афторе ??? Какво промени ??? Пфу...

    Коментиран от #4

    15:27 06.07.2026

  • 3 Лост

    11 1 Отговор
    Неймар сега пак ще отиде на някой купон и ще се самоконтузи.

    15:30 06.07.2026

  • 4 Бялджип

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    Помислих същото.

    15:33 06.07.2026

  • 5 Роки

    9 1 Отговор
    И 3 минути по късно рева черния ...хахахха

    15:58 06.07.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    Поне имаше джумбуши 🤣

    16:01 06.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фифа

    1 1 Отговор
    Ги буташе както бута и Аржентина, но няма меско няма Роналдо. Франция ще е световен шампион.

    16:17 06.07.2026

  • 9 Мишо

    1 1 Отговор
    При 2:0 мача свърши. Ако бях Норвегия при дузпата бих оставил вратата празна и пратил вратаря в другия край на полето - за да отнеме максимално дълго да вземат топката и стигнат до центъра. Така че да бием център СЛЕД като 7те минути са минали. После ако имам останала смяна - правя я с най-далчения на полето. Бил Беличик би се гордял с тях :)

    16:21 06.07.2026

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