Марта Костюк с исторически пробив: Украинката сред четвъртфиналистките на Уимбълдън

Марта Костюк, която заема 12-ата позиция в основната схема, написа нова златна страница в своята кариера, като се класира за първи път на четвъртфиналите на престижния турнир Уимбълдън. Украинската тенисистка демонстрира завидна устойчивост и хладнокръвие, като надигра категорично американската квалификантка Ашлин Крюгер с резултат 6:4, 6:4.
След като миналия месец достигна полуфиналите на Ролан Гарос и отбеляза най-доброто си представяне в турнирите от Големия шлем, Костюк продължава да впечатлява с постоянство и борбен дух. Във втория сет украинката изоставаше с 2:4, но с невероятна воля и прецизни удари обърна развоя на срещата в своя полза, затваряйки мача безапелационно.
В следващия кръг Костюк ще се изправи срещу победителката от интригуващия двубой между филипинската сензация Александра Еала и опитната италианка Жасмин Паолини, която вече е достигала финал на турнир от Големия шлем.
С всяка изминала среща Марта Костюк затвърждава позицията си сред елита на световния тенис. Нейната борбеност, технически умения и психологическа устойчивост я превръщат в една от най-ярките фигури на сезона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
19:16 06.07.2026
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3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бандера
19:23 06.07.2026