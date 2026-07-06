Марта Костюк с исторически пробив: Украинката сред четвъртфиналистките на Уимбълдън

Марта Костюк, която заема 12-ата позиция в основната схема, написа нова златна страница в своята кариера, като се класира за първи път на четвъртфиналите на престижния турнир Уимбълдън. Украинската тенисистка демонстрира завидна устойчивост и хладнокръвие, като надигра категорично американската квалификантка Ашлин Крюгер с резултат 6:4, 6:4.

След като миналия месец достигна полуфиналите на Ролан Гарос и отбеляза най-доброто си представяне в турнирите от Големия шлем, Костюк продължава да впечатлява с постоянство и борбен дух. Във втория сет украинката изоставаше с 2:4, но с невероятна воля и прецизни удари обърна развоя на срещата в своя полза, затваряйки мача безапелационно.

В следващия кръг Костюк ще се изправи срещу победителката от интригуващия двубой между филипинската сензация Александра Еала и опитната италианка Жасмин Паолини, която вече е достигала финал на турнир от Големия шлем.

С всяка изминала среща Марта Костюк затвърждава позицията си сред елита на световния тенис. Нейната борбеност, технически умения и психологическа устойчивост я превръщат в една от най-ярките фигури на сезона.