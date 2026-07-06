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Ерлинг Холанд настигна Мбапе и Меси в битката за "Златната обувка" на Мондиал 2026

Ерлинг Холанд настигна Мбапе и Меси в битката за "Златната обувка" на Мондиал 2026

6 Юли, 2026 18:33 586 3

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Трима голмайстори с равен брой попадения водят оспорвана надпревара за престижното отличие

Ерлинг Холанд настигна Мбапе и Меси в битката за "Златната обувка" на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интересен обрат в класацията за "Златната обувка" на Мондиал 2026! Ерлинг Холанд, норвежкият таран, се изравни с френската звезда Килиан Мбапе и аржентинския маестро Лионел Меси, след като реализира две попадения срещу Бразилия. Така тримата нападатели вече имат по 7 гола и оглавяват престижната листа на най-резултатните футболисти на турнира.

Въпреки че Холанд, Мбапе и Меси делят първото място по отбелязани голове, класирането за "Златната обувка" се определя и от броя на асистенциите. Килиан Мбапе има две голови подавания, докато Меси и Холанд все още не са записали асистенция в актива си. Любопитен факт е, че Меси е изиграл един мач по-малко от своите конкуренти, което допълнително засилва интригата.

Капитанът на Англия Хари Кейн също не изостава – той е реализирал 6 гола и е добавил една асистенция към статистиката си. Веднага след него се нареждат Усман Дембеле (Франция), Джуд Белингам (Англия) и Микел Оярсабал (Испания), които имат по 4 попадения и съответно по две и една асистенции.

Сред отличилите се голмайстори са и Исмаила Сар (Сенегал), Винисиус Жуниор (Бразилия) и Хулиан Киньонес (Мексико), които също са отбелязали по 4 гола и са записали по една асистенция. За съжаление, техните национални отбори вече напуснаха надпреварата, което ги лишава от възможността да увеличат головия си актив.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    1 3 Отговор
    Нещо сте объркали златната обувка е за миротвореца, а купата е за обора послучай 250 годишнината.

    18:35 06.07.2026

  • 2 Много рита този!

    1 4 Отговор
    Аз обаче викам за Кейн.

    18:41 06.07.2026

  • 3 00014

    0 0 Отговор
    Този такива физиономии прави, че спокойно би играл "пришълецът" в някой филм.

    19:04 06.07.2026

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