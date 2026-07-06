Ерлинг Холанд настигна Мбапе и Меси в битката за "Златната обувка" на Мондиал 2026

Интересен обрат в класацията за "Златната обувка" на Мондиал 2026! Ерлинг Холанд, норвежкият таран, се изравни с френската звезда Килиан Мбапе и аржентинския маестро Лионел Меси, след като реализира две попадения срещу Бразилия. Така тримата нападатели вече имат по 7 гола и оглавяват престижната листа на най-резултатните футболисти на турнира.

Въпреки че Холанд, Мбапе и Меси делят първото място по отбелязани голове, класирането за "Златната обувка" се определя и от броя на асистенциите. Килиан Мбапе има две голови подавания, докато Меси и Холанд все още не са записали асистенция в актива си. Любопитен факт е, че Меси е изиграл един мач по-малко от своите конкуренти, което допълнително засилва интригата.

Капитанът на Англия Хари Кейн също не изостава – той е реализирал 6 гола и е добавил една асистенция към статистиката си. Веднага след него се нареждат Усман Дембеле (Франция), Джуд Белингам (Англия) и Микел Оярсабал (Испания), които имат по 4 попадения и съответно по две и една асистенции.

Сред отличилите се голмайстори са и Исмаила Сар (Сенегал), Винисиус Жуниор (Бразилия) и Хулиан Киньонес (Мексико), които също са отбелязали по 4 гола и са записали по една асистенция. За съжаление, техните национални отбори вече напуснаха надпреварата, което ги лишава от възможността да увеличат головия си актив.