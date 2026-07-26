Роберто Де Дзерби към играчите на Тотнъм: Който не е щастлив, може да си тръгне

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби отправи ясно предупреждение към футболистите на тима, заявявайки, че всеки, който не се чувства добре в клуба или не е горд да носи екипа на „шпорите“, е свободен да напусне, предава БТА. Коментарът на италианския специалист дойде след победата на Тотнъм с 2:0 над Оукланд в контролна среща от предсезонното турне на отбора в Нова Зеландия. Двубоят се игра пред пълни трибуни, а Де Дзерби използва голяма част от резервите си, давайки почивка на основните си футболисти. „Който не се чувства щастлив, който не се чувства горд да бъде тук, може да си тръгне“, заяви категорично Де Дзерби след мача.

Наставникът явно е решил да постави високи изисквания още в началото на работата си в Лондон, като настоява всички футболисти да бъдат напълно ангажирани с проекта на клуба.

В срещата срещу Оукланд Де Дзерби даде шанс на някои от по-младите играчи, като сред новите попълнения използва единствено бившия халф на Уест Хям Матеуш Фернандес. Част от останалите нови футболисти все още не са готови за игра.

Яп Ван Хеке и Анди Робъртсън не са достигнали необходимото физическо ниво, а най-скъпото лятно попълнение на Тотнъм Сандро Тонали пропусна срещата заради лека травма. Лондончани платиха 107 милиона евро за италианския полузащитник.

Де Дзерби наследи Тотнъм след труден период за клуба и се очаква да изгради отбор с различен стил и по-високи амбиции. Италианецът е известен с директния си подход към футболистите и с изискванията си за максимална отдаденост от своите играчи.