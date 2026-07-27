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"Бусифициран" мъж прободе с нож военен във Виница
  Тема: Украйна

"Бусифициран" мъж прободе с нож военен във Виница

27 Юли, 2026 05:12, обновена 27 Юли, 2026 05:21 1 720 15

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Инцидентът е станал при принудително отвеждане на издирван гражданин за проверка на военноотчетните му данни

"Бусифициран" мъж прободе с нож военен във Виница - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нападение с хладно оръжие срещу представители на Терториалния център за комплектоване и социална поддръжка (ТЦК) бе извършено в украинския град Виница на 25 юли 2026 г.

Гражданин, който е регистриран като нарушител на военния отчет още от 2025 година, е атакувал с нож военнослужещ от мобилизационните групи по време на неговото транспортиране.

Според официално изявление на Виницкия областен ТЦК и СП, публикувано в украинските медии, инцидентът е възникнал при опит за принудително отвеждане на мъжа с цел актуализиране на неговите военноотчетни данни. По време на движението гражданинът е започнал да се държи изключително агресивно, отправил е нецензурни реплики и обиди към униформените, след което е извадил сгъваем нож и е нанесъл прободна рана на един от военнослужещите.

На пострадалия армейски служител незабавно е оказана спешна медицинска помощ на място, като към момента здравословното му състояние се оценява от лекарите като задоволително. Нападателят е бил неутрализиран бързо и задържан от органите на реда по установения от закона ред.

Срещу извършителя е образувано досъдебно производство, като от пресцентъра на ТЦК подчертават, че го грози сериозна наказателна отговорност по няколко члена от Наказателния кодекс на Украйна. Законодателството в страната предвижда тежки наказания, включително дългогодишен затвор или доживотна присъда, за умишлено нанасяне на телесни повреди, възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и посегателство срещу живота на военнослужещи.

Това не е първият подобен случай на ескалация на напрежението в региона; по-рано през пролетта на 2026 г. във Виница бе регистрирано друго нападение, при което двама мобилизационни служители бяха ранени с нож при рутинна проверка на документи на улицата. Националната полиция и ВСУ отчитат зачестяване на случаите на съпротива при мобилизационни мероприятия в различни области на страната през последните месеци.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    57 3 Отговор
    Е нормалният човек не иска да воюва срещу Русия и да умира.......

    05:21 27.07.2026

  • 2 Сефте

    41 2 Отговор
    Случаите са хиляди. Нета е пълен с клипове. Скоро един го пребиха до смърт и му счупиха буса.

    05:22 27.07.2026

  • 3 По добре в затвора

    40 2 Отговор
    отколкото на фронта, добре го е измислил

    05:30 27.07.2026

  • 4 Курназ Костя

    3 21 Отговор
    Нямат патриоти, нямааат.
    Ние с голи гърди и възрожденски плам ще защитим родината (ама няма да се наложи).

    05:34 27.07.2026

  • 5 До последната ууукра

    33 2 Отговор
    вече се сбъдва

    05:34 27.07.2026

  • 6 Умнааа УКРА

    22 1 Отговор
    ТОЙ ЗНАЕ ЧЕ КЪТ ДОЙДЕ РЪЦНАКА ША МУ АНУЛИРАТ ДОЖИВОТНИЯ ВЕДНАГА.....ДАЖЕ И МЕДАЛ ША ПОЛУЧИ

    05:45 27.07.2026

  • 7 веселяк

    18 2 Отговор
    Гледах клип на дуел с камъни между служители на ТЦК и бъдещи доброзорци. На друг бяха докопали един от ТЦК и го бяха овързали за една каменна колна със фолио, бяха му свалили и панталоните! Разбира се, като политкоректен предположих, че това е хибридка на Мосфилм.

    05:51 27.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    22 0 Отговор
    Как пък един сopoоcоид не замина за фронта да ни покаже как се мачкат ушанки, а все искат някой друг да умира за фобиите им.

    06:12 27.07.2026

  • 10 Вижда се

    13 0 Отговор
    насила хубост не става !

    06:13 27.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бай Хой

    11 0 Отговор
    "двама мобилизационни служители бяха ранени с нож при рутинна проверка на документи на улицата." На кое викат рутинна проверка?

    Коментиран от #15

    06:24 27.07.2026

  • 13 Бъзиктар

    12 0 Отговор
    Щели да му ,,актуализират данните"😆сякаш е Андроид

    06:28 27.07.2026

  • 14 Само така

    4 0 Отговор
    Укронацистите заслужават и още нещо! Преди време един възрастен човек застреля един в тиквата понеже бусифицирал синът му.

    06:52 27.07.2026

  • 15 веселяк

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "бай Хой":

    "На кое викат рутинна проверка?" Хващането за крачолите и за гушата и набутването в буса!

    06:55 27.07.2026

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