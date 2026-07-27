"Бусифициран" мъж прободе с нож военен във Виница

Нападение с хладно оръжие срещу представители на Терториалния център за комплектоване и социална поддръжка (ТЦК) бе извършено в украинския град Виница на 25 юли 2026 г.

Гражданин, който е регистриран като нарушител на военния отчет още от 2025 година, е атакувал с нож военнослужещ от мобилизационните групи по време на неговото транспортиране.

Според официално изявление на Виницкия областен ТЦК и СП, публикувано в украинските медии, инцидентът е възникнал при опит за принудително отвеждане на мъжа с цел актуализиране на неговите военноотчетни данни. По време на движението гражданинът е започнал да се държи изключително агресивно, отправил е нецензурни реплики и обиди към униформените, след което е извадил сгъваем нож и е нанесъл прободна рана на един от военнослужещите.

На пострадалия армейски служител незабавно е оказана спешна медицинска помощ на място, като към момента здравословното му състояние се оценява от лекарите като задоволително. Нападателят е бил неутрализиран бързо и задържан от органите на реда по установения от закона ред.

Срещу извършителя е образувано досъдебно производство, като от пресцентъра на ТЦК подчертават, че го грози сериозна наказателна отговорност по няколко члена от Наказателния кодекс на Украйна. Законодателството в страната предвижда тежки наказания, включително дългогодишен затвор или доживотна присъда, за умишлено нанасяне на телесни повреди, възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и посегателство срещу живота на военнослужещи.

Това не е първият подобен случай на ескалация на напрежението в региона; по-рано през пролетта на 2026 г. във Виница бе регистрирано друго нападение, при което двама мобилизационни служители бяха ранени с нож при рутинна проверка на документи на улицата. Националната полиция и ВСУ отчитат зачестяване на случаите на съпротива при мобилизационни мероприятия в различни области на страната през последните месеци.