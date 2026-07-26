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Турция отново е на върха! Мелиса Варгас изведе тима до втора титла в Лигата на нациите

Турция отново е на върха! Мелиса Варгас изведе тима до втора титла в Лигата на нациите

26 Юли, 2026 20:10 765 5

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За Бразилия най-добре се представи Ана Кристина

Турция отново е на върха! Мелиса Варгас изведе тима до втора титла в Лигата на нациите - 1
Снимка: volleyballworld.com
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор на Турция спечели за втори път в историята си титлата в Лигата на нациите по волейбол. На финала туркините се наложиха над Бразилия с 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21) и заслужено се качиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка, предава БТА. Финалът предложи оспорвана битка между два от най-силните състави в световния волейбол. Бразилките започнаха по-добре и спечелиха първия гейм с 25:23, но след това Турция постепенно наложи своя ритъм и обърна развоя на двубоя.

Втората част беше изключително равностойна, но турският тим показа повече спокойствие в решителните разигравания и изравни след успех с 25:23.

Най-драматичен се оказа третият гейм. Двата отбора вървяха точка за точка до 24:24, когато Турция спечели две поредни разигравания и поведе с 2:1. Именно този успех се оказа ключов за крайния изход на срещата.

В четвъртата част туркините контролираха играта през по-голямата част от времето и на няколко пъти натрупаха аванс от пет-шест точки. Бразилия успя да обърне резултата за 19:18, но европейският тим реагира отлично в заключителните минути и затвори мача след 25:21.

Големият герой за новите шампионки отново беше Мелиса Варгас. Натурализираната кубинка изигра пореден феноменален двубой и реализира впечатляващите 33 точки, като беше най-резултатната състезателка на финала. Сериозен принос за успеха имаше и Ханде Баладън, която добави 19 точки.

За Бразилия най-добре се представи Ана Кристина с 25 точки, но усилията ѝ не бяха достатъчни, за да донесат първа титла на южноамериканския тим в турнира. Бразилките за пети път в историята си завършват със сребърните медали в Лигата на нациите.

В мача за третото място миналогодишният шампион Италия победи домакина Китай с 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13) и заслужи бронзовите медали. Екатерина Антропова беше най-резултатна за италианките с 26 точки.

С новия си триумф Турция затвърди мястото си сред водещите сили в световния женски волейбол, а съставът, воден от Мелиса Варгас, за пореден път показа, че е способен да печели най-големите международни отличия.


Китай
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  • 4 Кобра Кай 🥋

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