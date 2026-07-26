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Формула 1 се завръща в Малайзия с извънредно състезание през октомври

Формула 1 се завръща в Малайзия с извънредно състезание през октомври

26 Юли, 2026 18:18 518 0

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  • иран-
  • близкия изток

Причината са военният конфликт с Иран и усложнената обстановка в Близкия изток

Формула 1 се завръща в Малайзия с извънредно състезание през октомври - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пистата „Сепанг“ в Малайзия ще се завърне в календара на Формула 1, след като ще приеме заместващото състезание за Гран при на Бахрейн на 4 октомври, предава БТА. От Формула 1 потвърдиха, че надпреварата официално ще носи името Гран при на Бахрейн на Gulf Air в Малайзия. Решението беше обявено по време на уикенда за Гран при на Унгария.

До промяната се стигна, след като традиционното състезание в Бахрейн през април беше отменено, както и това в Джеда за Гран при на Саудитска Арабия. Причината са военният конфликт с Иран и усложнената обстановка в Близкия изток.

За последно пистата „Сепанг“ беше домакин на старт от световния шампионат през 2017 година, преди Малайзия да отпадне от календара на Формула 1. Завръщането на трасето е сред най-очакваните новини за феновете, тъй като то е известно с бързото си трасе, високите температури и честите проливни дъждове, които неведнъж са правили състезанията непредвидими.

Новият старт ще се проведе между Гран при на Азербайджан, насрочено за 26 септември, и Гран при на Сингапур на 11 октомври, като по този начин календарът на Формула 1 ще остане с непроменен брой състезания през сезона.


Малайзия
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