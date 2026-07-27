Новини
Свят »
Русия »
Мащабна въздушна тревога затвори летища в Русия
  Тема: Украйна

Мащабна въздушна тревога затвори летища в Русия

27 Юли, 2026 05:27, обновена 27 Юли, 2026 05:33 770 5

  • русия-
  • украйна-
  • тревога-
  • дронове-
  • летища-
  • мерки-
  • транспорт

Поредица от извънредни мерки, спиране на транспорта и ракетни заплахи парализираха руските региони сутринта на 27 юли

Мащабна въздушна тревога затвори летища в Русия - 1
Снимка: sovanews.tv
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Към 5:30 часа българско време на 27 юли мащабна вълна от въздушна опасност доведе до драстични ограничения в сигурността на територията на няколко руски области.

Затваряне на въздушното пространство

Още новини от Украйна

Въздушният трафик е блокиран в ключови региони. Поради реална заплаха от удари, летище Киров изцяло спря кацанията и излитанията на граждански самолети. По същата причина бяха прекратени всички полети и на летище Ярославъл, което пренасочва въздушния поток към алтернативни дестинации.

Пълна сухопътна и въздушна изолация

Мерките за сигурност засегнаха критичната инфраструктура в редица големи градове:

  • Самара спря наземния обществен транспорт за неопределено време.
  • В Пенза противовъздушната отбрана свали два безпилотни апарата.
  • В Тулска област беше официално обявена извънредна тревога за дронове.
  • В Татарстан и Вологодска област местните власти също издадоха тревога за дронове.
  • В Уляновска област и Чувашия сирените задействаха най-висока степен на опасност - издадена е тревога за ракети.

Официални данни за мащаба на щетите или евентуални жертви все още се изясняват от регионалните министерства на извънредните ситуации.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въххх,

    2 2 Отговор
    уби ма!

    05:36 27.07.2026

  • 2 Европеец

    8 4 Отговор
    Заглавието е вярно..... Всеки ден чета в руски медии за това..... Но преди малко написах, че 2018 година Путин каза, че вече войните ще се водят извън на руска територия, А гледай пък какво става...та либералният Путин е време да се вземе в ръце, ако иска да излезе с чест от войната в Украйна....

    05:44 27.07.2026

  • 3 Споко

    6 8 Отговор
    скоро и тук ще чуем сирените за въздушна тревога изън деня на Ботев

    05:47 27.07.2026

  • 4 име

    0 5 Отговор
    Имат летища и ток, затварят. В Бандеристан като нямат ни ток ни летища, кво да затварят?!

    Коментиран от #5

    06:14 27.07.2026

  • 5 Румен Решетников

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Мислех да опровергая простотиите които си изокал, но няма да го разбереш.
    Важното е Пасьолството да дава денги за пост.

    06:34 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания