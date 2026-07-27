Мащабна въздушна тревога затвори летища в Русия

Към 5:30 часа българско време на 27 юли мащабна вълна от въздушна опасност доведе до драстични ограничения в сигурността на територията на няколко руски области.

Затваряне на въздушното пространство

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Въздушният трафик е блокиран в ключови региони. Поради реална заплаха от удари, летище Киров изцяло спря кацанията и излитанията на граждански самолети. По същата причина бяха прекратени всички полети и на летище Ярославъл, което пренасочва въздушния поток към алтернативни дестинации.

Пълна сухопътна и въздушна изолация

Мерките за сигурност засегнаха критичната инфраструктура в редица големи градове:

Самара спря наземния обществен транспорт за неопределено време.

наземния обществен транспорт за неопределено време. В Пенза противовъздушната отбрана свали два безпилотни апарата.

противовъздушната отбрана свали два безпилотни апарата. В Тулска област беше официално обявена извънредна тревога за дронове.

беше официално обявена извънредна тревога за дронове. В Татарстан и Вологодска област местните власти също издадоха тревога за дронове.

местните власти също издадоха тревога за дронове. В Уляновска област и Чувашия сирените задействаха най-висока степен на опасност - издадена е тревога за ракети.

Официални данни за мащаба на щетите или евентуални жертви все още се изясняват от регионалните министерства на извънредните ситуации.