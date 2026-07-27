Мащабна въздушна тревога затвори летища в Русия

Към 5:30 часа българско време на 27 юли мащабна вълна от въздушна опасност доведе до драстични ограничения в сигурността на територията на няколко руски области.
Затваряне на въздушното пространство
Въздушният трафик е блокиран в ключови региони. Поради реална заплаха от удари, летище Киров изцяло спря кацанията и излитанията на граждански самолети. По същата причина бяха прекратени всички полети и на летище Ярославъл, което пренасочва въздушния поток към алтернативни дестинации.
Пълна сухопътна и въздушна изолация
Мерките за сигурност засегнаха критичната инфраструктура в редица големи градове:
- Самара спря наземния обществен транспорт за неопределено време.
- В Пенза противовъздушната отбрана свали два безпилотни апарата.
- В Тулска област беше официално обявена извънредна тревога за дронове.
- В Татарстан и Вологодска област местните власти също издадоха тревога за дронове.
- В Уляновска област и Чувашия сирените задействаха най-висока степен на опасност - издадена е тревога за ракети.
Официални данни за мащаба на щетите или евентуални жертви все още се изясняват от регионалните министерства на извънредните ситуации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въххх,
05:36 27.07.2026
2 Европеец
05:44 27.07.2026
3 Споко
05:47 27.07.2026
4 име
Коментиран от #5
06:14 27.07.2026
5 Румен Решетников
До коментар #4 от "име":Мислех да опровергая простотиите които си изокал, но няма да го разбереш.
Важното е Пасьолството да дава денги за пост.
06:34 27.07.2026