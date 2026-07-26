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Завоювахме пет медала на Световното първенство по карате в Румъния

Завоювахме пет медала на Световното първенство по карате в Румъния

26 Юли, 2026 21:06 362 1

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  • дара йосифова

Най-големия успех за България постигнаха Даниел Дончев и Дара Йосифова

Завоювахме пет медала на Световното първенство по карате в Румъния - 1
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българските национали се представиха отлично на XIV Световно първенство по карате на WUKF, което се проведе в Клуж-Напока (Румъния). Родните състезатели се завърнаха с общо пет медала, след като премериха сили с представители на 47 държави и над 2100 участници, предава БТА. Най-големия успех за България постигнаха Даниел Дончев и Дара Йосифова, които се окичиха със световните титли в своите категории. Йосифова впечатли с изключително представяне, като триумфира и в двете дисциплини, в които участва – ката и кумите, затвърждавайки статута си на една от най-силните състезателки на шампионата.

Към отличното представяне на българския тим се присъедини и Ема Андонова, която заслужи сребърен медал след силно представяне в своята категория.

Гергана Толмазова също се нареди сред медалистите, като спечели бронзово отличие и допринесе за успешното участие на националния отбор.

Освен призьорите, още редица български каратеки се класираха сред първите девет в света в своите възрастови и състезателни категории, което е поредно доказателство за високото ниво на българското карате.

Силното представяне в Клуж-Напока затвърждава възходящото развитие на българските състезатели и носи сериозен оптимизъм за предстоящите големи международни турнири.


Румъния
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  • 1 Боко Престъпникът

    0 1 Отговор
    И каратистки ви направИх! Генът си е ген. И после не съм бил милял за България...

    21:17 26.07.2026

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