Завоювахме пет медала на Световното първенство по карате в Румъния

Българските национали се представиха отлично на XIV Световно първенство по карате на WUKF, което се проведе в Клуж-Напока (Румъния). Родните състезатели се завърнаха с общо пет медала, след като премериха сили с представители на 47 държави и над 2100 участници, предава БТА. Най-големия успех за България постигнаха Даниел Дончев и Дара Йосифова, които се окичиха със световните титли в своите категории. Йосифова впечатли с изключително представяне, като триумфира и в двете дисциплини, в които участва – ката и кумите, затвърждавайки статута си на една от най-силните състезателки на шампионата.

Към отличното представяне на българския тим се присъедини и Ема Андонова, която заслужи сребърен медал след силно представяне в своята категория.

Гергана Толмазова също се нареди сред медалистите, като спечели бронзово отличие и допринесе за успешното участие на националния отбор.

Освен призьорите, още редица български каратеки се класираха сред първите девет в света в своите възрастови и състезателни категории, което е поредно доказателство за високото ниво на българското карате.

Силното представяне в Клуж-Напока затвърждава възходящото развитие на българските състезатели и носи сериозен оптимизъм за предстоящите големи международни турнири.