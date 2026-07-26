Съдийка получи сътресение на мозъка при опит да спре масово меле (ВИДЕО)

Футболната съдийка Матилде Демонсе получи сътресение на мозъка, след като беше повалена на терена при опит да прекрати сблъсък между футболисти по време на приятелската среща между френския Метц и нидерландския Фортуна Ситард, съобщава gong.bg. Инцидентът се разигра на стадион „Шлосберг“ във Форбах, Източна Франция, където двата отбора провеждат подготовката си преди началото на новия сезон.

Напрежението между футболистите ескалира в 40-ата минута след спречкване между двама играчи, започнало с дърпане на фланелки. Ситуацията бързо излезе извън контрол и прерасна в масово меле, в което се включиха и други състезатели.

26-годишната Демонсе се опита да се намеси и да успокои обстановката, но при сблъсъка беше ударена и падна тежко на терена. Видеа, разпространени в социалните мрежи, показват как арбитърката остава на тревата няколко минути, докато държи ръката си, а към нея се насочват асистентите, охраната и медицинските екипи.

След оказаната помощ Демонсе успя временно да продължи работа и довърши първото полувреме като страничен съдия. На почивката обаче състоянието ѝ се влошило и тя била заменена от друг асистент-рефер.

Последвалите медицински прегледи са потвърдили, че съдийката е получила сътресение на мозъка.

Контролната среща между Метц и Фортуна Ситард се превърна в неприятен момент от предсезонната подготовка на двата отбора, като инцидентът отново постави въпроса за поведението на футболистите и контрола върху емоциите дори в приятелски мачове.



A árbitra Mathilde Demoncay sofreu concussão ao ser derrubada durante o tumulto dos jogadores de Metz e Fortuna Sittard no amistoso de pré-temporada. pic.twitter.com/CvpIXFiIPN — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 26, 2026