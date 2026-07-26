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Айнтрахт Франкфурт постави цена от 8 млн. евро на Фюткеу

Айнтрахт Франкфурт постави цена от 8 млн. евро на Фюткеу

26 Юли, 2026 16:53 472 0

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23-годишният футболист направи впечатляващ сезон под наем в Гройтер Фюрт

Айнтрахт Франкфурт постави цена от 8 млн. евро на Фюткеу - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Айнтрахт Франкфурт е определило трансферна цена от 8 милиона евро за нападателя Ноел Фюткеу, съобщава германското издание Bulinews. 23-годишният футболист направи впечатляващ сезон под наем в Гройтер Фюрт, където се утвърди като един от най-опасните нападатели във Втора Бундеслига. Силните му изяви привлякоха вниманието на няколко клуба от германския елит, както и на отбори от Белгия и Нидерландия, които вече следят внимателно ситуацията около нападателя.

В Айнтрахт не смятат да се разделят лесно с Фюткеу и са категорични, че ще разглеждат единствено оферти, които отговарят на поставената оценка от 8 милиона евро. Засега до официални преговори не се е стигнало, тъй като потенциалните купувачи се опитват да договорят по-ниска трансферна сума.

От клуба във Франкфурт вярват, че стойността на нападателя може да нарасне още през следващия сезон, ако той продължи възходящото си развитие. Именно поради тази причина ръководството не изпитва натиск да го продава още през настоящия трансферен прозорец.

Ноел Фюткеу е продукт на германската футболна школа и се отличава с физическа мощ, скорост и умение да играе еднакво успешно както като централен нападател, така и по двата фланга. През миналия сезон той се превърна в един от лидерите на Гройтер Фюрт, като отбеляза двуцифрен брой голове и добави няколко асистенции, което значително повиши интереса към него.

Според Bulinews, ако някой клуб изпълни финансовите условия на Айнтрахт Франкфурт, трансферът може да бъде финализиран още през следващите седмици. В противен случай Фюткеу ще остане част от състава на германския клуб и ще се опита да се пребори за място в първия отбор през новия сезон.


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