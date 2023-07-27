Кой има имен ден днес, 27 юли 2026 г. Честито!

На този ден в православния календар се чества св. Пантелеймон. Имен ден празнуват Добрин, Пантелей, Добри, Добрина.

Светецът помагал на бедните и болните и правел чудеса. Заради вярата си в Христа бил подложен на жестоки мъчения, но винаги ставало чудо и той оставал жив. През 305г. го посекли с меч. От тялото му вместо кръв потекло мляко, а дървото, за което бил вързан, се разлистило и дало плод.

Българите приемат, че този ден е много подходящ за пътуване и затова го наричат „Пантелей пътник”.

Вярва се, че тогава птиците се събират на ята и се приготвят за дълъг път до топлите страни. Наричат празника още „Пантелей”, „Паталей”, „Църна Паталея”, „Воден Пантелей”. Навсякъде денят се смята за „тежък”, „лош”и се почита „за патило”, т.е. за лошо. Според народната вяра св. Пантелей лекувал хората и ги пазел от болести. Той бил по-малък брат на св. Илия и покровител на летните бури, пороища и наводнения – затова го наричат и „Воден Пантелей”.

Жените раздават обредни пити в чест на светеца и го молят да пази селището от наводнения. В Странджа и Родопите има много параклиси и аязми, посветени на св. Пантелеймон, и на празника му там се събират много хора. В съответствие с представата за светеца като лечител през IX в. към манастирите, носещи неговото име в Охрид и Преслав, били създадени медицински школи и лечебници.

Източник: balkansko-shops.bg