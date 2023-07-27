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Кой има имен ден днес, 27 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 27 юли 2026 г. Честито!

27 Юли, 2023 05:00, обновена 24 Юли, 2026 07:21 20 872 17

  • свети панталеймон-
  • празник-
  • църква-
  • имен ден

Честваме св. Пантелеймон

Кой има имен ден днес, 27 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На този ден в православния календар се чества св. Пантелеймон. Имен ден празнуват Добрин, Пантелей, Добри, Добрина.

Светецът помагал на бедните и болните и правел чудеса. Заради вярата си в Христа бил подложен на жестоки мъчения, но винаги ставало чудо и той оставал жив. През 305г. го посекли с меч. От тялото му вместо кръв потекло мляко, а дървото, за което бил вързан, се разлистило и дало плод.
Българите приемат, че този ден е много подходящ за пътуване и затова го наричат „Пантелей пътник”.

Вярва се, че тогава птиците се събират на ята и се приготвят за дълъг път до топлите страни. Наричат празника още „Пантелей”, „Паталей”, „Църна Паталея”, „Воден Пантелей”. Навсякъде денят се смята за „тежък”, „лош”и се почита „за патило”, т.е. за лошо. Според народната вяра св. Пантелей лекувал хората и ги пазел от болести. Той бил по-малък брат на св. Илия и покровител на летните бури, пороища и наводнения – затова го наричат и „Воден Пантелей”.

Жените раздават обредни пити в чест на светеца и го молят да пази селището от наводнения. В Странджа и Родопите има много параклиси и аязми, посветени на св. Пантелеймон, и на празника му там се събират много хора. В съответствие с представата за светеца като лечител през IX в. към манастирите, носещи неговото име в Охрид и Преслав, били създадени медицински школи и лечебници.

Източник: balkansko-shops.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    7 12 Отговор
    всеки ден имен ден щастие неземно хептен ни правят на амсалаци

    09:18 27.07.2023

  • 2 Мъдрият

    20 5 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Отново лоша статия!
    Само едно изречение за великия светец лечител и чудотворец Свети Пантелеймон, и пак основно за безумните народни поверия и суеверия!

    Освен това днес се честват и Светите Седмочисленици, и успението на Свети Климент Охридски Чудотворец и автор на българската азбука - Кирилицата!

    Светите Седмочисленици са:

    1. Свети Константин Кирил философ - автор на славянската азбука - Глаголицата!
    2. Свети Методий - автор, работил по дооформянето на славянската азбука - Глаголицата!
    3. Свети Ангеларий - ученик на Свети Кирил и Методий
    4. Свети Горазд - ученик на Свети Кирил и Методий
    5. Свети Сава - ученик на Свети Кирил и Методий
    6. Свети Наум Охридски Чудотворец - ученик на Свети Кирил и Методий, работил по дооформянето на българската азбука - Кирилицата!
    7.Свети Климент Охридски Чудотворец - ученик на Свети Кирил и Методий и автор на българската азбука - Кирилицата!

    Така, че днес е голям, троен празник! И този ден трябва да бъде обявен за ден на Българската азбука, а не 24 май, който е ден на славянската азбука!

    По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #3, #6, #9

    09:27 27.07.2024

  • 3 Демир

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Аз се казвам Демир,
    Кога да празнувам моя имен ден?

    Коментиран от #4, #11, #14, #17

    06:52 27.07.2025

  • 4 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Демир":

    На байрама

    07:14 27.07.2025

  • 5 Гост666

    2 6 Отговор
    Поредния измислен светец ,хубава приказка направо си е фантастика.

    07:25 27.07.2025

  • 6 Гост666

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Статията си е добра , каво ти пречат поверията . И те са важни . Другото е религиозна измислица .

    07:26 27.07.2025

  • 7 Татра

    3 3 Отговор
    Явно тоя е бил като шотландския боец не умира . Най обикновена легенда за човек, който някой решил да направи светец.

    07:28 27.07.2025

  • 8 Българин 🇧🇬

    4 2 Отговор
    Честит Празник !

    07:31 27.07.2025

  • 9 Мъдрец - Молар

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Не може без да критикуваш или да добавиш нещо .Важните кой да поздравиш ,какви са поверията другото е пълнеж за вярващите в тези неща. Да е повечето хора не знаят защо някой са светци и какво са правили.

    07:31 27.07.2025

  • 10 Народна пословица

    3 2 Отговор
    "Колко са у мак семенца, толко са у Пантели празници!" В смисъл, че денят на св. Пантелеймон е многократно по-свят празник в сравнение с други християнски празници.

    07:34 27.07.2025

  • 11 Фолклорист

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Демир":

    Твоето име съответства на българското мъжко име Желязко. По традиция Желязковците празнуват имен ден на 4 февруари, тогава е празникът на св. Исидор.

    07:41 27.07.2025

  • 12 ☢️☢️☢️☢️

    2 0 Отговор
    ХА НАЗДРАВЕ 🍺🍺🍺🍺

    Коментиран от #15

    07:49 27.07.2025

  • 13 ???

    5 1 Отговор
    И какво общо има Пантелеймон с Добрин и Добрина?! ...

    07:50 27.07.2025

  • 14 Салмонела

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Демир":

    Празнувай когато си избереш .

    07:50 27.07.2025

  • 15 На здраве да ти е!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "☢️☢️☢️☢️":

    Наскоро попаднах на вид сладолед, произведен от "Gelateria Diana", с ракия и люти чушки. Звучи стрнно, но се оказа много вкусен. Съдържа също и миниатюрни парченца от някакво италианско сирене и е леко подсладен. За горещини като днешните е много подходящ, особено ако човек обича ракийка.

    07:59 27.07.2025

  • 16 Анонимен

    4 0 Отговор
    Всички пътници, винаги да се прибират живи и здрави!

    08:15 27.07.2025

  • 17 Успех

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Демир":

    Питай си ходжата Той трябва да знае До колкото знам мюсюлманите нямате именни дни

    06:11 27.07.2026