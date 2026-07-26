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Ландо Норис триумфира на „Хунгароринг“

Ландо Норис триумфира на „Хунгароринг“

26 Юли, 2026 17:50 488 0

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намали изоставането си в битката за титлата

Ландо Норис триумфира на „Хунгароринг“ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пилотът на Макларън Ландо Норис спечели Гран при на Унгария, след като контролира състезанието на пистата „Хунгароринг“ и заслужено стигна до победата. Британецът демонстрира отлично темпо, безгрешна стратегия и не остави шанс на своите съперници. Втори финишира четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, който до последните обиколки се опитваше да окаже натиск върху лидера, но така и не успя да намери възможност за атака.

На третото място се класира младият талант на Мерцедес Андреа Кими Антонели. Италианецът записа поредно силно представяне през сезона и за пореден път показа, че е сред най-големите надежди на Формула 1.

Норис стартира от полпозишън и още в първите обиколки успя да изгради комфортна преднина. Въпреки различните стратегии при спиранията в бокса, пилотът на Макларън запази лидерската си позиция и не допусна грешки до финала.

Верстапен разчиташе на по-дълъг първи стинт и се надяваше да обърне развоя на състезанието чрез стратегията, но добрата работа на екипа на Макларън не му позволи да се доближи достатъчно до лидера.

Антонели пък проведе изключително стабилно състезание. Италианецът се възползва от грешките на своите конкуренти и успя да задържи мястото си на подиума до карирания флаг, затвърждавайки впечатленията, че е готов да се бори с най-добрите още в дебютния си сезон.

Успехът е изключително ценен за Ландо Норис, който прибави нови 25 точки към актива си и намали изоставането си в генералното класиране. Победата също така затвърди отличната форма на Макларън, който продължава да бъде основният конкурент на Ред Бул в шампионата при конструкторите.

Следващият кръг от световния шампионат ще даде нова възможност на Норис да продължи успешната си серия, докато Верстапен ще търси бърз отговор в битката за световната титла.


Унгария
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