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Манчестър Юнайтед готви трансферен ход за Орелиан Чуамени

Манчестър Юнайтед готви трансферен ход за Орелиан Чуамени

6 Юли, 2026 19:19 533 0

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Английският гранд се прицелва във френския полузащитник, готви се офанзива към Реал Мадрид

Манчестър Юнайтед готви трансферен ход за Орелиан Чуамени - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е на прага на нова мащабна трансферна сага, след като клубът се насочва към звездата на Реал Мадрид – Орелиан Чуамени. Според авторитетното испанско издание „AS“, преговорите между двата европейски колоса могат да започнат буквално до дни, като „червените дяволи“ са готови да извадят сериозна сума за подписа на френския национал.

След като опитите за привличане на Матеуш Фернандеш и Елиът Андерсън не дадоха резултат, ръководството на Манчестър Юнайтед е решено да намери качествен заместник на Каземиро. Въпреки че трансферът на Едерсон от Аталанта е на финалната права, клубът от „Олд Трафорд“ не смята да спира дотук и планира още едно звездно попълнение в халфовата линия.

Очаква се „белия балет“ да поиска сума, надхвърляща 100 милиона евро за Чуамени – цифра, която не плаши английския гранд. Историята показва, че отношенията между двата клуба са отлични, а в последните години Манчестър Юнайтед вече привлече двама ключови играчи от Мадрид – Рафаел Варан и Каземиро, за общо над 120 милиона евро.

С оглед на добрите бизнес отношения между Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед, нова сделка изглежда напълно възможна.


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