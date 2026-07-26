Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед готви оферта от 70 милиона евро за Фермин Лопес

Манчестър Юнайтед готви оферта от 70 милиона евро за Фермин Лопес

26 Юли, 2026 14:07 437 1

  • барселона-
  • манчестър юнайтед-
  • лопес-
  • оферта-
  • трансфер

Финансовата ситуация В Барса може да отвори възможност за сериозна продажба

Манчестър Юнайтед готви оферта от 70 милиона евро за Фермин Лопес - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е готов да предложи около 70 милиона евро за халфа на Барселона Фермин Лопес (вляво), твърдят испански и английски медии. 22-годишният футболист се превърна във важна част от състава на каталунците, но финансовата ситуация на клуба може да отвори възможност за сериозна продажба. Според информацията на Diario Sport „червените дяволи“ разглеждат Лопес като приоритетна цел за подсилване на средната линия.

Манчестър Юнайтед търси повече динамика и креативност в халфовата зона, а испанският национал отговаря на профила, който клубът иска да привлече – млад футболист с потенциал за развитие и възможност да се превърне в лидер.

Барселона обаче няма намерение да се разделя лесно с Фермин Лопес. Старши треньорът и ръководството на клуба го считат за част от бъдещето на отбора заедно с Ламин Ямал и останалите млади таланти.

При оферта от порядъка на 70-80 милиона евро обаче каталунците могат да бъдат поставени пред сериозна дилема заради необходимостта от финансов баланс.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    2 0 Отговор
    Барса ще извърши голяма дивотия ако се окаже че е истина а не партенка.

    14:16 26.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове