Манчестър Юнайтед готви оферта от 70 милиона евро за Фермин Лопес

Манчестър Юнайтед е готов да предложи около 70 милиона евро за халфа на Барселона Фермин Лопес (вляво), твърдят испански и английски медии. 22-годишният футболист се превърна във важна част от състава на каталунците, но финансовата ситуация на клуба може да отвори възможност за сериозна продажба. Според информацията на Diario Sport „червените дяволи“ разглеждат Лопес като приоритетна цел за подсилване на средната линия.

Манчестър Юнайтед търси повече динамика и креативност в халфовата зона, а испанският национал отговаря на профила, който клубът иска да привлече – млад футболист с потенциал за развитие и възможност да се превърне в лидер.

Барселона обаче няма намерение да се разделя лесно с Фермин Лопес. Старши треньорът и ръководството на клуба го считат за част от бъдещето на отбора заедно с Ламин Ямал и останалите млади таланти.

При оферта от порядъка на 70-80 милиона евро обаче каталунците могат да бъдат поставени пред сериозна дилема заради необходимостта от финансов баланс.