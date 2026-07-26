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Реал Мадрид е готов да се раздели с Орелиен Чуамени

Реал Мадрид е готов да се раздели с Орелиен Чуамени

26 Юли, 2026 11:20 534 0

  • реал мадрид-
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  • чуамени-
  • манчестър юнайтед

Интерес към играча проявява Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид е готов да се раздели с Орелиен Чуамени - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е склонен да разгледа оферти за френския национал Орелиен Чуамени през летния трансферен прозорец, съобщава BBC. Според информацията испанският гранд е все по-близо до привличането на халфа на Манчестър Сити Родри. Именно евентуалното пристигане на испанския национал може да отвори вратата за раздяла с Чуамени, който премина на „Сантяго Бернабеу“ от Монако през 2022 година, допълва БТА.

От изданието допълват, че световният шампион с Испания Родри вече е постигнал договорка с 15-кратния европейски клубен шампион, воден от Жозе Моуриньо.

Интерес към Орелиен Чуамени проявява Манчестър Юнайтед. На този етап обаче очакваната трансферна сума и финансовите изисквания на полузащитника не съответстват на политиката на „червените дяволи“, които се стремят да поддържат строг контрол върху разходите. 26-годишният Чуамени изигра 33 мача в Ла Лига през миналия сезон и отбеляза един гол.


Испания
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