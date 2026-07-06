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Иван Иванов влезе в основната схема на ATP Challenger 50 в Нотингам

Иван Иванов влезе в основната схема на ATP Challenger 50 в Нотингам

6 Юли, 2026 21:15 492 0

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17-годишният Иванов победи 22-годишния Динко Динев

Иван Иванов влезе в основната схема на ATP Challenger 50 в Нотингам - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иван Иванов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите ATP Challenger 50 на трева в Нотингам (Великобритания), който е с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният Иванов победи в изцяло български мач от втория кръг на квалификациите 22-годишния Динко Динев с 4:6, 6:1, 6:1 за час и 29 минути игра.

Динев спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. След това обаче Иванов доминира и загуби само два гейма в следващите два сета.

По-късно днес ще стане ясен съперникът на Иванов в първия кръг на основната схема.


Динко Динев пък ще продължи участието си в надпреварата на двойки. Българинът ще играе в тандем с Матео Ковато (Италия), като в първия кръг двамата ще се изправят срещу британците Том Хандс и Матю Съмърс.


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