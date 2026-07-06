Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА стъпи на новия „Българска армия“

ЦСКА стъпи на новия „Българска армия“

6 Юли, 2026 22:52 792 3

  • цска-
  • нов стадион-
  • българска армия-
  • футбол-
  • лига европа-
  • дери сити-
  • първи мач-
  • фенове-
  • софия-
  • спортни новини

Футболистите на ЦСКА за първи път разгледаха модерния стадион, докато се подготвят за европейското си предизвикателство

ЦСКА стъпи на новия „Българска армия“ - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Слънчевият ден донесе специален момент за всички, свързани с ЦСКА – играчите на столичния гранд за първи път прекрачиха прага на изцяло обновения стадион „Българска армия“. Модерното спортно съоръжение, което скоро ще отвори врати официално, вече събира погледите и вълнението на фенове и футболисти.

„Домът не е просто четири стени – той е емоция, история и бъдеще“, споделиха от клуба в социалните мрежи. За червените този ден е символичен – сбъдната мечта, която поколения армейци са чакали с нетърпение. Новият стадион обещава да бъде арена, на която ще се пишат следващите славни страници от историята на клуба.

Преди официалното откриване на „Армията“, ЦСКА се изправя пред важно предизвикателство – европейския сблъсък с ирландския Дери Сити. Първият мач от новия сезон ще се проведе този четвъртък на националния стадион „Васил Левски“, където червените ще търсят силен старт в Лига Европа.

Ръководството на клуба отправи емоционален апел към всички привърженици: „Най-силни сме, когато сме рамо до рамо! Очакваме ви на стадиона за първия мач от сезона – нека заедно напишем новата глава в историята на ЦСКА!“


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    1 4 Отговор
    Какво ще стане с ЦСКА след като Папазки бъде санкциониран по Магнитски съвсем скоро?

    Коментиран от #2

    23:16 06.07.2026

  • 2 Отговор:

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Кухорого, вашия собственик е със санкции по Магнитски МУУУУ

    Коментиран от #3

    23:24 06.07.2026

  • 3 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отговор:":

    Заради това, че Гонзо не е подал сигнал относно дългогодишни обвързаности на Левски с имена от Магнитски, България няма да има участник в ШЛ през следващия сезон

    23:40 06.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове