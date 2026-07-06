ЦСКА стъпи на новия „Българска армия“

Слънчевият ден донесе специален момент за всички, свързани с ЦСКА – играчите на столичния гранд за първи път прекрачиха прага на изцяло обновения стадион „Българска армия“. Модерното спортно съоръжение, което скоро ще отвори врати официално, вече събира погледите и вълнението на фенове и футболисти.
„Домът не е просто четири стени – той е емоция, история и бъдеще“, споделиха от клуба в социалните мрежи. За червените този ден е символичен – сбъдната мечта, която поколения армейци са чакали с нетърпение. Новият стадион обещава да бъде арена, на която ще се пишат следващите славни страници от историята на клуба.
Преди официалното откриване на „Армията“, ЦСКА се изправя пред важно предизвикателство – европейския сблъсък с ирландския Дери Сити. Първият мач от новия сезон ще се проведе този четвъртък на националния стадион „Васил Левски“, където червените ще търсят силен старт в Лига Европа.
Ръководството на клуба отправи емоционален апел към всички привърженици: „Най-силни сме, когато сме рамо до рамо! Очакваме ви на стадиона за първия мач от сезона – нека заедно напишем новата глава в историята на ЦСКА!“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос
Коментиран от #2
23:16 06.07.2026
2 Отговор:
До коментар #1 от "Въпрос":Кухорого, вашия собственик е със санкции по Магнитски МУУУУ
Коментиран от #3
23:24 06.07.2026
3 Мнение
До коментар #2 от "Отговор:":Заради това, че Гонзо не е подал сигнал относно дългогодишни обвързаности на Левски с имена от Магнитски, България няма да има участник в ШЛ през следващия сезон
23:40 06.07.2026