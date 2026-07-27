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Интензивен трафик и мерки по пътищата

Интензивен трафик и мерки по пътищата

27 Юли, 2026 06:44, обновена 27 Юли, 2026 06:52 657 2

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Засилени мерки от АПИ и КАТ в страната

Интензивен трафик и мерки по пътищата - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летният сезон и засиленият поток от транзитно преминаващи граждани предизвикват сериозно натоварване на ключови гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП).

Според данни на Министерството на вътрешните работи (mvr.bg) ситуацията по направления е следната:

  • Граница с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилия ремонт. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич обаче остават временно преустановени поради критично ниското ниво на река Дунав.
  • Граница с Гърция: Наблюдава се изключително интензивен трафик на ГКПП „Кулата“ на изход за леки автомобили. Образуват се колони в района на Кресненското дефиле.
  • Граница със Сърбия: На ГКПП „Калотина“ има сериозно струпване на влизащи леки автомобили, като колите изчакват в няколко колони поради масирания летен транзит.
  • Граница с Турция: На ГКПП „Капитан Андреево“ се отчита интензивно движение на изход за леки коли.

Извънредни мерки на АПИ и МВР

Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда стриктна организация с цел облекчаване на трафика при високи температури:

  • Ограничения за камиони: На 26 и 27 юли в следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона в общо 8 области на страната заради очаквани температури над 35 градуса.
  • Алтернативни маршрути: Шофьорите на камиони над 12 тона по направлението към Бургас се насочват към Подбалканския път I-6. Пътуващите към ГКПП „Кулата“ трябва да ползват обходния маршрут през Симитли - Гоце Делчев - Кулата.
  • Контрол по ТОЛ система: От началото на месеца ТОЛ системата предава към КАТ данни за забранени изпреварвания от ТИР-ове, като са засечени хиляди нарушения.

Черна статистика: Сводка от КАТ за катастрофите

Пътната полиция отчита тежка обстановка по републиканската мрежа за изминалото денонощие:

  • Общ брой произшествия: 29 тежки катастрофи с 4 загинали и 39 ранени
  • Пострадали и загинали: При инцидентите са ранени 33 души, като за денонощието няма регистрирани загинали на място.
  • Месечна статистика: От началото на юли 2026 г. у нас са станали 584 катастрофи с 40 загинали и 724 ранени граждани.

Сводка от пожарната (ГДПБЗН)

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщава за усложнена обстановка заради летните горещини:

  • Потушени пожари: Огнеборците са реагирали и успешно са потушили 101 пожара на територията на страната за последните 24 часа.
  • Щети и пострадали: Общо 11 от инцидентите са нанесли преки материални щети. Няма загинали или пострадали граждани при пожарите през денонощието. Властите призовават за максимално внимание при боравене с огън на открито.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст съобщава, че условията за туризъм в българските планини са много добри:

  • Метеорологична обстановка: Времето е подходящо за преходи, но се очакват високи летни температури в следобедните часове.
  • Препоръки за безопасност: От ПСС съветват туристите да тръгват рано сутрин, да носят достатъчно вода и да избягват преходите в най-горещите часове на деня. Всички съоръжения и лифтове в курортите работят по график.


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    0 0 Отговор
    мерки и теглилки по пътищата

    07:01 27.07.2026

  • 2 миризлив циганин от банкя

    0 0 Отговор
    знам, че ме псуват всички и то с право

    08:02 27.07.2026

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