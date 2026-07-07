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Испания изравни рекорд от 2009 година и записа други любопитни постижения

Испания изравни рекорд от 2009 година и записа други любопитни постижения

7 Юли, 2026 07:59 842 1

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Победата в иберийското дерби класира Испания на 1/4-финал на световно първенство за първи път от 2010 година насам

Испания изравни рекорд от 2009 година и записа други любопитни постижения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испания изравни историческия си рекорд от 35 поредни мача без загуба, навлизайки в серия, която за последно бе постигната в златната ера на тима между 2007 и 2009 година. След триумфа над Португалия в Далас, балансът на „Ла Роха“ в този впечатляващ период възлиза на 26 победи и 9 равенства във всички турнири. С това постижение селекцията на Луис де ла Фуенте доказа, че в момента е най-стабилният и труден за преодоляване отбор на планетата.

Победата в иберийското дерби класира Испания на 1/4-финал на световно първенство за първи път от 2010 година насам. Това слага край на 16-годишно чакане и проклятие, след като при последните три мондиала тимът неизменно отпадаше твърде рано. В лагера на иберийците се надяват, че съвпадението не е случайно, тъй като именно през 2010 година в Южна Африка страната вдигна единствената си Световна купа до момента.

В исторически план това е едва шестият път, в който испанският национален отбор успява да достигне до финалната осмица на световни финали. „Ла Роха“ е преодолявала този етап на директните елиминации само през далечните 1934, 1986, 1994, 2002 и споменатата 2010 година. Този факт придава още по-голяма тежест на успеха, постигнат на американска земя, и подчертава колко трудно се стига до тази фаза.

Феноменалните резултати се дължат на историческата серия на селекционера Луис де ла Фуенте, който записа рекордната 15-а поредна победа в официални мачове начело на тима. Това е най-дългата подобна поредица в летописите на испанския футбол, с което настоящият наставник задмина легенди като Луис Арагонес и Висенте дел Боске.

Победителите пренаписаха и книгата с рекорди на световните първенства, превръщайки се в първия отбор в цялата история на мондиалите с 6 поредни „сухи мрежи“. Защитата на Испания изглежда напълно непревземаема крепост, а вратарят Унай Симон не е допускал гол вече в 609 поредни минути на световни финали, с което продължава да вдига летвата на космическо ниво. Любопитното е, че минималният успех с 1:0 срещу Португалия е точно седмият случай в историята, в който Испания печели мач на световно първенство с този класически резултат, напомняйки за шампионския марш от Южна Африка през 2010 г.


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