Гаджето на национал на Аржентина разкри какво е подарил Меси на своите съотборници (ВИДЕО)

Гаджето на защитника на националния тим на Аржентина Маркос Сенеси, разкри какво е подарил капитанът Лионел Меси на всеки един от 25-те си съотборници, с които достигнаха до финала на Мондиал 2026.

Става дума за раница с името на всеки един от играчите, в която има специален комплект за правене на мате и бутилка за вода. Тя е брандирана с логото на Лионел Меси.

La petite-amie de Marcos Senesi 🇦🇷 nous montre tout ce que Lionel Messi 🇦🇷🐐 a OFFERT À TOUS SES COÉQUIPIERS après la Coupe du monde 2026 :



- Un sac à dos personnalisé 👝

- Une gourde 💧

- Un kit à maté 🧉 pic.twitter.com/ObVEvNv19a