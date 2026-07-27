Гаджето на национал на Аржентина разкри какво е подарил Меси на своите съотборници (ВИДЕО)

Гаджето на защитника на националния тим на Аржентина Маркос Сенеси, разкри какво е подарил капитанът Лионел Меси на всеки един от 25-те си съотборници, с които достигнаха до финала на Мондиал 2026.
Става дума за раница с името на всеки един от играчите, в която има специален комплект за правене на мате и бутилка за вода. Тя е брандирана с логото на Лионел Меси.
La petite-amie de Marcos Senesi 🇦🇷 nous montre tout ce que Lionel Messi 🇦🇷🐐 a OFFERT À TOUS SES COÉQUIPIERS après la Coupe du monde 2026 :— Actu Foot (@ActuFoot_) July 26, 2026
- Un sac à dos personnalisé 👝
- Une gourde 💧
- Un kit à maté 🧉 pic.twitter.com/ObVEvNv19a
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #3
06:25 27.07.2026
2 Лопата Орешник
06:27 27.07.2026
3 Анонимен
До коментар #1 от "Дзак":Пак е ровил боклука. Бях си купил пакетче зелен чай, мляко на прах, мате.
Коментиран от #4
06:32 27.07.2026
4 Име
До коментар #3 от "Анонимен":Психопат.
06:46 27.07.2026