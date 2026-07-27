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Гаджето на национал на Аржентина разкри какво е подарил Меси на своите съотборници (ВИДЕО)

Гаджето на национал на Аржентина разкри какво е подарил Меси на своите съотборници (ВИДЕО)

27 Юли, 2026 06:19 701 4

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Гаджето на национал на Аржентина разкри какво е подарил Меси на своите съотборници (ВИДЕО) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Гаджето на защитника на националния тим на Аржентина Маркос Сенеси, разкри какво е подарил капитанът Лионел Меси на всеки един от 25-те си съотборници, с които достигнаха до финала на Мондиал 2026.

Става дума за раница с името на всеки един от играчите, в която има специален комплект за правене на мате и бутилка за вода. Тя е брандирана с логото на Лионел Меси.


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  • 1 Дзак

    2 1 Отговор
    Помислих за умалено копие на световната купа!

    Коментиран от #3

    06:25 27.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 2 Отговор
    Каква жадна за слава златотърсачка! Опитва се да осребри дори уважението проявено от Меско, като презентира подарък, който дори не е за нея! Подобни надуваеми кукли са готови на всичко за няколко клика повече, а за кеш да не говорим!

    06:27 27.07.2026

  • 3 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Пак е ровил боклука. Бях си купил пакетче зелен чай, мляко на прах, мате.

    Коментиран от #4

    06:32 27.07.2026

  • 4 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Психопат.

    06:46 27.07.2026

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