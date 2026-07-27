Германия и рокадите в правителството на Мерц: последен шанс?

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Канцлерът Фридрих Мерц извърши радикални кадрови промени в партията си и в правителството. Вероятно това е последният му шанс да върне Германия на пътя на икономическия растеж, смята Дирк Емерих.

Малцина биха могли да предположат, че германският канцлер Фридрих Мерц ще действа толкова решително. В началото на седмицата консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на Мерц се оказа на ръба на дълбока криза, след като Йенс Шпан бе принуден да напусне поста си на председател на парламентарната фракция на ХДС/ХСС заради информация, свързана с раждането на детето му в САЩ с помощта на сурогатна майка.

В Германия сурогатното майчинство е забранено, но Шпан просто пренебрегна тази забрана (бел. ред. от ХДС многократно са заявявали позицията си срещу тази практика; в миналото и самият Шпан се е изказвал срещу нея). Воден вероятно от своите самоувереност и безгрижие, Йенс Шпан явно смяташе, че ще може просто да изчака скандалът да отмине и да избегне последствията за политическата си кариера.

Ръководството на консерваторите първоначално сякаш също сериозно подцени мащаба на възможните щети. Партията и правителството бяха застрашени от седмици изтощителни дебати по морално-етични теми, способни да парализират цялата им дейност. Това можеше да засенчи дори хода на предизборната кампания за парламентарните избори в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, където крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ), според социологическите проучвания, в момента уверено води.

Мерц нямаше нужда от нова криза

По всичко личи, че през последните дни Фридрих Мерц е разбрал всичко това. Той определено не се нуждае от нова криза. Именно затова канцлерът реши да се възползва от скандала около Йенс Шпан и премина в настъпление, опитвайки се да обърне ситуацията в своя полза с решителните стъпки, които сега предприема.

Едно може да се каже със сигурност: Мерц и Шпан и без друго никога не са били идеален политически тандем. Като председател на фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага Шпан безспорно се прояви като силен преговарящ и умел политически играч в условията на сложния коалиционен съюз със социалдемократите. Въпреки това той неведнъж предприемаше самостоятелни стъпки, които предизвикваха недоволство както сред депутатите, така и сред канцлера.

А и сега стана ясно, че Шпан е подценил основните ценности на партията си – въпросите за ролята на семейството и достойнството на човешкия живот. Именно те засягат ключовите позиции на консервативния мироглед на ХДС. Сега Мерц се опитва да отстрани този системен недостатък чрез кадрови промени по върховете на партията.

Новото разпределение на силите в ръководството на ХДС

Мерц вече извърши промени в три ключови звена на своята властова структура – и тези стъпки излизат далеч извън рамките на простото преодоляване на последствията от скандала, предизвикан от действията на Шпан.

Председател на парламентарната фракция на ХДС/ХСС става едно от най-близките доверени лица на канцлера – Торстен Фрай, който отлично се ориентира във всички тънкости на живота на фракцията. Мерц разчита, че той ще успее да задържи фракцията в желаната посока, съчетавайки умението да постига споразумения с необходимата твърдост.

Според мнозина на досегашния си пост - ръководител на канцеларията на федералния канцлер, Фрай е бил прекалено мек и нерядко не се е справял с ролята си на свързващо звено с партньора в управляващата коалиция – Социалдемократическата партия. Сега този пост зае Нина Варкен – за първи път в историята канцлерската служба ще бъде ръководена от жена. Мерц я познава отдавна и, обявявайки назначението, нарече Варкен своя "главна опора". Сега пред нея стои задачата да възстанови затъналото в задънена улица сътрудничество с коалиционния партньор. Досега тя беше здравен министър.

Третият участник в кадровите промени е Карстен Линеман, който досега заемаше поста генерален секретар на ХДС. Той ще замести Нина Варкен начело на Министерството на здравеопазването – едно от най-проблемните ведомства. Като представител на либералното икономическо крило на партията, Линеман може да се окаже именно този енергичен управник, от когото Мерц се нуждае за провеждането на болезнени, но необходими реформи.

Кадровите промени може и да не свършат дотук: напрежението нараства и в Министерството на транспорта, а Фридрих Мерц е все по-недоволен от липсата на осезаеми резултати в работата на ведомството.

Това, което се случва тези дни в Берлин, вероятно е последният шанс най-накрая да се придаде на нестабилната правителствена коалиция отдавна обещаваният импулс, необходим за извеждането на Германия към пътя на икономическия растеж.

Мерц е поставил изключително висока летва

Фридрих Мерц възнамерява отново да си възвърне правото да определя тона в обществения дебат. Той иска да затвори колкото се може по-скоро главата "Шпан". Остатъкът от лятото в никакъв случай не трябва да мине под знака на морално-етични спорове, от които АзГ ще може отново да извлече политическа полза. Планът на Мерц е следният: от септември вниманието на обществеността трябва да бъде пренасочено от скандалите към провежданите от правителството реформи.

Мерц сам си постави изключително висока летва. Въпреки това той почти нямаше избор: никога досега в историята на Германия действащ федерален канцлер не се е ползвал с толкова ниска подкрепа, колкото той. Ако настоящата кадрова реорганизация се провали, краят на това правителство наближава, а АзГ ще продължи да набира сили в проучванията на общественото мнение. Впрочем, "Алтернатива за Германия" и без това вече е водещата политическа сила в страната.

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Дирк Емерих, кореспондент на германските телевизионни канали n-tv и RTL, дълги години е живял и работил в Москва, а и във Вашингтон; бил е кореспондент на n-tv в Сирия, Либия, Афганистан и други страни, обхванати от военни конфликти.

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