Левски започва европейския си поход с коварно гостуване в Баня Лука

Левски дава старт на европейското си приключение тази вечер с гостуване на Борац Баня Лука в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е с начален час 21:30 и ще бъде излъчен пряко по DIEMA SPORT, а Gong.bg ще следи всичко най-интересно на живо.

Главен съдия на срещата е турският рефер Мехмет Тюркмен.

И двата отбора влизат в сблъсъка като безапелационни шампиони в своите първенства и с амбицията да направят крачка към нещо значимо в европейските турнири. Борац изигра четири контроли преди старта на официалните мачове – победи Йединство и Сутиеска, направи равен с ИМТ Белград и загуби от Ахмат Грозни. Левски от своя страна записа три успеха над Академик Свищов, Етър и Радник Сурдулица, а срещата с Ботев Враца завърши без победител.

Треньорът Хулио Веласкес няма да може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Макар че Асен Митков и Радослав Кирилов вече имат картотеки за двубоите с босненския шампион, двамата все още не са готови за игра.

За днешния мач Левски ще излезе с втория си екип за предстоящата кампания.