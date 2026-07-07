Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски започва европейския си поход с коварно гостуване в Баня Лука

Левски започва европейския си поход с коварно гостуване в Баня Лука

7 Юли, 2026 08:28 515 5

  • борац баня лука-
  • левски-
  • футбол-
  • шампионска лига

Сините откриват кампанията в Шампионската лига срещу шампиона на Босна и Херцеговина

Левски започва европейския си поход с коварно гостуване в Баня Лука - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски дава старт на европейското си приключение тази вечер с гостуване на Борац Баня Лука в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е с начален час 21:30 и ще бъде излъчен пряко по DIEMA SPORT, а Gong.bg ще следи всичко най-интересно на живо.

Главен съдия на срещата е турският рефер Мехмет Тюркмен.

И двата отбора влизат в сблъсъка като безапелационни шампиони в своите първенства и с амбицията да направят крачка към нещо значимо в европейските турнири. Борац изигра четири контроли преди старта на официалните мачове – победи Йединство и Сутиеска, направи равен с ИМТ Белград и загуби от Ахмат Грозни. Левски от своя страна записа три успеха над Академик Свищов, Етър и Радник Сурдулица, а срещата с Ботев Враца завърши без победител.

Треньорът Хулио Веласкес няма да може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Макар че Асен Митков и Радослав Кирилов вече имат картотеки за двубоите с босненския шампион, двамата все още не са готови за игра.

За днешния мач Левски ще излезе с втория си екип за предстоящата кампания.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиквенсониада

    1 1 Отговор
    Има ли смисъл ?

    Коментиран от #2

    08:32 07.07.2026

  • 2 райберЪТ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "тиквенсониада":

    Няма нужда !

    08:33 07.07.2026

  • 3 Зайо Байо

    1 0 Отговор
    Момчетата на снимката , тоалетна хартия ли държат в ръцете си ? Защо ли ?

    08:34 07.07.2026

  • 4 Ровя В явоР

    2 0 Отговор
    Това ли беше отборо на любимите на всинца ни Бойко и Делян ?

    08:35 07.07.2026

  • 5 Децимация

    2 0 Отговор
    Сините се съвзеха в последно време. Че последните години бяха направо живи мъртъвци. Добре , че бяха Тиквата и Шиши , за да ги спасят и държат полуживи. Паметник требе им направят.7424

    08:41 07.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове