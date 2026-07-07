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Ламин Ямал с ново историческо постижение

Ламин Ямал с ново историческо постижение

7 Юли, 2026 07:00 998 5

  • ламин ямал-
  • португалия-
  • испания-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Тийнейджърът отново пренаписа рекордите на „Ла Роха“ след титулярно участие срещу Португалия

Ламин Ямал с ново историческо постижение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал продължава да гради собствена страница в историята на испанския футбол. Суперталантът на „Ла Роха“ попадна сред титулярите на селекционера Луис де ла Фуенте за дербито срещу Португалия (1:0) в 1/8-финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико – участие, което му донесе ново историческо постижение.

С този мач Ямал стана първият футболист в историята на Испания, който започва като титуляр в два двубоя от елиминационната фаза на световни първенства преди да навърши 19 години. Крилото на Барселона вече беше в стартовия състав и при победата над Австрия, а последното му включване само затвърди статута му на ключова фигура в атаката на иберийците.

Двубоят в Тексас предложи и символичен сблъсък между поколенията. Когато Кристиано Роналдо дебютира на световни финали през 2006 г., Ямал все още не беше роден. Две десетилетия по-късно младият испанец се изправи срещу своя идол – и излезе победител от дуела.

Испания продължава напред, а Ламин Ямал продължава да доказва, че бъдещето на „Ла Роха“ вече е тук.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Радвам се,че ли,вадата Роналдо отпадна.

    07:06 07.07.2026

  • 2 Дзак

    5 0 Отговор
    Браво на момчето! Има добър пример да следва.

    07:08 07.07.2026

  • 3 Директора

    5 3 Отговор
    Що за измислен "рекорд" е това. Кой ще помни това, а не факта, че не направи нищо на терена?!

    Коментиран от #4

    07:15 07.07.2026

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Директора":

    Не е ял държавни кюфтета на корем, като някое местно спортно величие!

    Коментиран от #5

    07:22 07.07.2026

  • 5 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    При това провалено!

    07:22 07.07.2026

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