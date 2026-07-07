Ламин Ямал с ново историческо постижение

Ламин Ямал продължава да гради собствена страница в историята на испанския футбол. Суперталантът на „Ла Роха“ попадна сред титулярите на селекционера Луис де ла Фуенте за дербито срещу Португалия (1:0) в 1/8-финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико – участие, което му донесе ново историческо постижение.

С този мач Ямал стана първият футболист в историята на Испания, който започва като титуляр в два двубоя от елиминационната фаза на световни първенства преди да навърши 19 години. Крилото на Барселона вече беше в стартовия състав и при победата над Австрия, а последното му включване само затвърди статута му на ключова фигура в атаката на иберийците.

Двубоят в Тексас предложи и символичен сблъсък между поколенията. Когато Кристиано Роналдо дебютира на световни финали през 2006 г., Ямал все още не беше роден. Две десетилетия по-късно младият испанец се изправи срещу своя идол – и излезе победител от дуела.

Испания продължава напред, а Ламин Ямал продължава да доказва, че бъдещето на „Ла Роха“ вече е тук.

1º - Lamine Yamal 🇪🇸 es el primer jugador de la historia de la @SEFutbol en ser titular en dos partidos eliminatorios de la @fifaworldcup_es antes de cumplir los 19 años.



Presente. pic.twitter.com/0VS3nKNf7Z — OptaJose (@OptaJose) July 6, 2026