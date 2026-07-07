Португалия към Роналдо: Не искаме да те убиваме, но всичко си има граници

Турнирът, който трябваше да бъде триумфалният завършек на една велика кариера, се превърна в болезнено сбогуване. Кристиано Роналдо изигра последния си Мондиал, а 90-те мъчителни минути срещу Испания може да се окажат и последните му изобщо с националната фланелка, не само на Световно.

Въпреки че малцина вярваха, че чудото е възможно, никой не искаше краят да дойде по този начин. Португалският национален отбор влезе в Световното първенство с огромни амбиции, но бързо се сблъска с реалността – липсата на мобилност и острота от страна на своя несменяем централен нападател.

След безславното отпадане от Испания, португалската преса побърза да се сбогува с човека, донесъл толкова много радост (и не по-малко раздразнение) на нацията. На 41 години, Кристиано Роналдо повече няма да играе на световни финали. А за останалото? Всичко е възможно, но според медиите е време за край. „Кристиано Роналдо: не искаме да те „убиваме“, но всичко си има граници“, гласи заглавието на "A Bola".

Изданието подчертава, че легендата далеч не е единственият виновник за фиаското, като насочва остри критики към селекционера Роберто Мартинес: „Това че не пусна в игра Гонсало Рамош в мач, в който Португалия изпитваше постоянни затруднения през второто полувреме, беше черешката на тортата на фиаското, дирижирано от Роберто Мартинес. Мартинес е дипломат, избран от федерацията, за да избягва скандалите и да се усмихва въпреки трудностите“.

Друго авторитетно издание - "Record", излиза със заглавие „Време е за сбогуване“, като визира както CR7, така и Роберто Мартинес – двама мъже, чиято съдба изглеждаше тясно свързана по време на този Мондиал.

Вестник "O Jogo" прави сурова равносметка на представянето на Роналдо в цифри. На 41 години, нападателят изигра 441 от общо 450 минути за Португалия на Мондиал 2026. Той пропусна само последните девет минути от осминафиналния мач срещу Хърватия – период, в който Гонсало Рамош вкара победния гол за 2:1.

А как се чувства самият Кристиано Роналдо? В миксзоната след мача той сподели: „Краят ли? Почувствах емоция, но също и облекчение и спокойна съвест, знаейки, че нищо не може да бъде критикувано, когато даваш най-доброто от себе си“.

Въпреки това той не обяви официално оттеглянето си от националния отбор. „Истината е, че това беше последният ми Мондиал, но за останалото ще имам време да помисля, да бъда със семейството си, да не взимам прибързани решения. Ще продължа живота си“, завърши той.