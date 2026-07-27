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„Продължаваме промяната“ внася 32 000 подписа за вето върху бюджета

„Продължаваме промяната“ внася 32 000 подписа за вето върху бюджета

27 Юли, 2026 16:11 1 026 53

  • асен василев-
  • продължаваме промяната-
  • подписка-
  • бюджет-
  • вето върху бюджета-
  • мерки

Инициативата набра сериозна скорост през последните дни, като само до неделя събраните подписи бяха малко над 26 000

„Продължаваме промяната“ внася 32 000 подписа за вето върху бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху държавния бюджет за 2026 година. Срещата ще се проведе утре, 28 юли, от 16:00 часа в сградата на президентството, съобщават от пресцентъра на политическата формация.

В подкрепа на искането са събрани парафите на над 32 000 български граждани както от страната, така и от чужбина. Инициативата набра сериозна скорост през последните дни, като само до неделя събраните подписи бяха малко над 26 000.

След приключване на официалната среща с президента, представителите на партията ще направят изявление пред медиите, за да представят своите мотиви.

Искането за връщане на закона е кулминация на острото несъгласие на ПП с приетия държавен бюджет, който от 1 януари 2026 година оперира изцяло в евро. Преди няколко дни съпредседателят на партията Асен Василев коментира финансовата рамка лаконично: "Този бюджет е по-лош от онзи, който свали правителство".

Проектът срещна съпротива и от страна на президентската институция. Още през ноември миналата година самата Илияна Йотова критикува заложения финансов план, като го определи като "абракадабра с цифри" и подчерта категорично, че той не е социално ориентиран.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези нещастници

    32 18 Отговор
    не ни интересува какво правят!

    Коментиран от #6, #43

    16:13 27.07.2026

  • 2 Зеления

    29 18 Отговор
    Смятай 32-ма човека какъв зор са видели и им се е схванала ръката да се подписват по 1000 пъти по различен начин !

    16:15 27.07.2026

  • 3 Сандо

    33 8 Отговор
    "Възраждане" внесе 630000 подписа за референдум за лева - и едно голямо НИЩО!Сега ще видим резултата от мача 32000 срещу 630000.

    16:15 27.07.2026

  • 4 Горски

    18 12 Отговор
    Кокор верно е ще плати ама тия пари заминават за войната в окрина. Шайката и сглобката нали това искате, война и сте военолюбци. Вземате от бедните от децата, майките и т.н и давате на ч удовището зеленски за Златни тоалетни, за Али баба, незаконно строителство в БГ с огромни подкупи е все от нашите пари. Затова по всички етажи на властта си затваряхте очите щото ви носеха куфари с пари уж украински а те наши.

    16:15 27.07.2026

  • 5 хехе

    17 9 Отговор
    Ако тези подписи са огледало за мнението на хората за отпадналата необходимост на президентските избори не ги чака нищо добро.

    16:16 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бюджетът

    16 23 Отговор
    е позорен , нереалистичен , с 99 вратички за мушенгии , с щедрост и криле към олигарсите и в ущърб за българските граждани , а и за страната ! Недопустим резил носещ само негативни последици.

    Коментиран от #13, #29

    16:17 27.07.2026

  • 8 Ахааа

    20 10 Отговор
    Ааа, що толкова мъничко хора ???? Или защото това е бюджета на завареното положение! Или защото хората не искат и да чуят за връщане на модела Пеевски- Борисов + патерици и сглобки ???

    16:17 27.07.2026

  • 9 Баш смешник

    21 11 Отговор
    Смешник и групата му смешници с изтекло предназначение се учат да се подписват.

    16:18 27.07.2026

  • 10 Внасяте

    16 5 Отговор
    Изнасяте,направо ни разбихте със внасянето на тъпото ви евро.Ще си понесете последствията,като ви изнесеме от нс.

    Коментиран от #23

    16:18 27.07.2026

  • 11 осраински

    14 6 Отговор
    ТАЗИ не е ли пострадала при атентата във ФРГ то

    Коментиран от #16

    16:18 27.07.2026

  • 12 604

    13 4 Отговор
    то и за лева имаше подписи ама те тоя .!.

    16:19 27.07.2026

  • 13 Окооо

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Бюджетът":

    Ти не мисли за мушенгиите- те бяха до тук ! Толкова много години управление на мушенгии, на модела Пеевски- Борисов, хайде баста!

    16:19 27.07.2026

  • 14 Абсолютно точно

    7 9 Отговор
    Изгледайте видеото на докторката шефка на инициатиеният комитет -
    Д-Р ЦВЕТЕСЛАВА ГЪЛЪБОВА: КАЛИНКИТЕ СТАНАХА КОПРИНКИ! КОПРИНКОВ МИ КАЗА: „ПАРИТЕ НЕ ГИ МИСЛИ, КАКТО СЕГА СА ПРИ БОРИСОВ, ТАКА ЩЕ ДОЙДАТ ПРИ НАС!“ /ВИДЕО/

    Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова беше в инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент, а днес проговаря за разочарованието си от „Прогресивна България“ и задкулисието около партията.

    Сив кардинал ли е Николай Копринков? Кои и как още през 2022 г. започват да превземат структури на една от големите тогава партии?

    „Парите не ги мисли, както сега са при Борисов, така ще дойдат при нас.“ Как според Гълъбова се финансира партията на Радев?

    Защо тя смята, че парламентарната група на Радев е продукт на различни лобита?

    Провежда ли се наистина борба с олигархията или това са само кухи фрази?

    Сближи ли се „Прогресивна България“ с ДПС на Делян Пеевски?
    Защо Гълъбова отказва предложението на Румен Радев да стане заместник-министър на здравеопазването?
    "Първо ме отказаха думите на Копринков за гражданите "Те са камък върху който да стъпим за да си осигурим благополучието и финансите"

    Коментиран от #42

    16:21 27.07.2026

  • 15 Точни са

    13 7 Отговор
    Изгледайте видеото на докторката шефка на инициатиеният комитет на радко -
    Д-Р ЦВЕТЕСЛАВА ГЪЛЪБОВА: КАЛИНКИТЕ СТАНАХА КОПРИНКИ! КОПРИНКОВ МИ КАЗА: „ПАРИТЕ НЕ ГИ МИСЛИ, КАКТО СЕГА СА ПРИ БОРИСОВ, ТАКА ЩЕ ДОЙДАТ ПРИ НАС!“ /ВИДЕО/

    Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова беше в инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент, а днес проговаря за разочарованието си от „Прогресивна България“ и задкулисието около партията.

    Сив кардинал ли е Николай Копринков? Кои и как още през 2022 г. започват да превземат структури на една от големите тогава партии?

    „Парите не ги мисли, както сега са при Борисов, така ще дойдат при нас.“ Как според Гълъбова се финансира партията на Радев?

    Защо тя смята, че парламентарната група на Радев е продукт на различни лобита?

    Провежда ли се наистина борба с олигархията или това са само кухи фрази?

    Сближи ли се „Прогресивна България“ с ДПС на Делян Пеевски?
    Защо Гълъбова отказва предложението на Румен Радев да стане заместник-министър на здравеопазването?
    "Първо ме отказаха думите на Копринков за гражданите "Те са камък върху който да стъпим за да си осигурим благополучието и финансите"

    Коментиран от #21

    16:22 27.07.2026

  • 16 Жана

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "осраински":

    добре че беше в една квартира да прави опити за зачеване през устата и не отиде на прайда, жива и здрава ни е, ще си я гледаме с умиление.

    16:23 27.07.2026

  • 17 Мунчо каунов Крадев Боташов

    11 6 Отговор
    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    Коментиран от #22

    16:23 27.07.2026

  • 18 Софиянец

    9 5 Отговор
    😂 само това ли остана от електората на ппдб-лите, хихихи
    Явно вече и жълтопаветниците не кълват на сглобкаджиите 🤭

    16:23 27.07.2026

  • 19 Не ми се иска да призная но е прав Боко

    11 8 Отговор
    Не ми се иска да призная, но затова е прав - "Ние в началото дадохме толеранс като системна партия. Бюджетът е пълен фалстарт. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше категоричен, че ГЕРБ ще се върне на власт, а улицата ще свали правителството на Румен Радев защото на подобен грабеж както в момента Българският народ не е бил подлаган досега"

    16:24 27.07.2026

  • 20 БеГемот

    5 10 Отговор
    Само кокорчи може да опрай бюджета...

    16:25 27.07.2026

  • 21 Зеления

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Точни са":

    Колега,

    в коя медиа е това интервю, на коя дата?

    Коментиран от #28, #30

    16:25 27.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пълни глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Внасяте":

    Не се притеснявай за тъпото евро, то всеки момент ще изчезне и Евро съюза ще се разпадне... сигурно още утре или вдругиден.

    16:26 27.07.2026

  • 24 Оня под Коня

    7 7 Отговор
    Има Дарба за комедиен актьор от ранга на Мистър Бийн, пък се вре на политическата арена. Може да подари настоящо щастие, усмивки на милиони хора, ама не подписи, пък получите възможност да управлявате, ама не става, не Ви се получава. Пак няма да Ви изберат. Пак повтарям, че имате Дарба за кино актьор, по нищо не отстъпваш на Мистър Бийн, Джим Кери от Глупав по Глупав.

    Коментиран от #32

    16:30 27.07.2026

  • 25 Мдаа

    8 5 Отговор
    Нормално поведение за пасивен хомосексуалист от сектата на петроханците!

    16:32 27.07.2026

  • 26 гост

    5 6 Отговор
    Нема за НПО на Коко и той е много разстроен. Има там некви 1.5 млрд дето не е ясно дали са за крадене или за украйна. Това да уточнят щото нито кражбата или дарението на пари е приемлива. Иначе сме на този хал именно заради Коко , Хаяшито, Буцито и Шишито. Гейзерите да пътуват.

    16:32 27.07.2026

  • 27 Не сакам да позлатявам кенефи в кияв!

    6 8 Отговор
    А референдум срещу помощите за окраина и златните кенефи на наро зеленски? Кога кокорчи? Там изтичат милиарди, затова теглим заеми за да позлатяваме кенефите на бандерофашистите.

    16:33 27.07.2026

  • 28 Колега здравей

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Зеления":

    От снощи е. И докторката директор на психиатричната болница в Карлуково се разплака. По нагъл крадец от радко о лъжец не била виждала досега

    Коментиран от #37, #38, #44, #45

    16:35 27.07.2026

  • 29 Стенли

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бюджетът":

    Да ,ама първата работа на Радев , беше да замрази МРЗ , щеше да в смешно , ако не беше тъжно 620 евро МРЗ и347 мин. пенсия,ама иначе сме в клуба на богатите , име несъм гласувал за ппдб , обаче едно ще кажа , ква стана тя махнахме бою циганина да дойде Радев лъжеца😡👎

    16:37 27.07.2026

  • 30 Колега пратих ти линк на видеото

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Зеления":

    В коментар 28...Докторката шефка на инициативния комитет на радко се разплака в ефир и обяви че по нагъл крадец и лъжец от мунчо и олигархията му не била виждала досега.. А д-р Гълъбова е директор на психиатричната клиника в Карлуково

    16:37 27.07.2026

  • 31 Жензи

    8 5 Отговор
    Кокрано, като е по-лош бюджета, защо сега няма сцени на жълтите павета да ни пееш опера заедно с Киро Несложното и Манол Глиcтeв?

    16:37 27.07.2026

  • 32 Оня под Коня

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Оня под Коня":

    Другия също става да играе Тъ..то Ко..ле имам впредвид Просто Кир, то поне се осъзна махна се от политиката, ама то го хванаха май за корупция. Всеки си има Добрия, лошия, тъ..то ко..ле Нали така.

    16:37 27.07.2026

  • 33 Каменов

    4 3 Отговор
    Много важно .

    16:38 27.07.2026

  • 34 Чичовото

    3 5 Отговор
    А петиция, да ви купим еднопосочен за Аляска, че излъгахте цяла България, че и с половин процента нямало да се вдигат цените, че сме влизали в клуба на богатите, че тинтири минтири и лъжа след лъжа...няма ли да има?

    16:42 27.07.2026

  • 35 Реалност

    8 2 Отговор
    Няма никакъв смисъл да се обръщате към noвлеkaната на ДС-КГБ, на Любен Гоцев, Гестапото, поп Киро Гундяев и т.н..
    Все по-ясно става, че всички разклонения на ДС-БКП ще подкрепят Йотова! Комунистите се обединяват, за да победят. Дано и демократичните хора го направят. Ако ли пък не политическата ситуация в България ще става все по-весела! Копейките ще стават все по бедни, пенсионерите с все по мизерни пенсии, а демократите ... демократите ще работят на Запад и ще спрат да плащат данъци за да се крадат от съветските другарЕ.

    16:43 27.07.2026

  • 36 Жълт парцал

    4 5 Отговор
    ПП Де Би ли, като съберете милион, може и да стане.

    16:44 27.07.2026

  • 37 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Колега здравей":

    Ще го потърся, благодаря!

    16:49 27.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 При Желязков

    4 0 Отговор
    защо не правиха подписка?

    16:50 27.07.2026

  • 40 Асен

    4 2 Отговор
    втори път не можем да излъжем джензитата!Трябва нова тактика!

    16:52 27.07.2026

  • 41 Реалист

    4 2 Отговор
    Мммдаааа. Точно толкова са им евролибералните (брюкселски слуги) гласоподаватели . И още 2-3 хил. на почивка . Ровят , рият, пищят, но няма да станат повече . Просто украински лакеи с отпаднала необходимост.

    16:54 27.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 С тези подписи

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тези нещастници":

    си препроиха нетрадиционните, емоционално объркани поддръжници.

    16:57 27.07.2026

  • 44 Трол на ПП и ДБ

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "Колега здравей":

    1000%

    Коментиран от #48

    16:59 27.07.2026

  • 45 Хелоу, май френд

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Колега здравей":

    Точно тази стара кукувица, вместо да си гледа лудите, доскоро се напъваше да рекламира Моше Крадев колко честен бил и как само той можел да ни оправи. Няколко пъти се беше набутала заедно с една друга дърта БКП кукувица - Нешка Робева в инициативния комитет за Мунчо президент.

    Е, получиха си го и дъртите кукувици!

    17:00 27.07.2026

  • 46 Анонимен

    3 2 Отговор
    С цялата тая организация, това ли е всичко, което събрахте? Ако вляза в махалата, ще събера повече.

    17:18 27.07.2026

  • 47 П Позора

    4 3 Отговор
    Докога?

    17:22 27.07.2026

  • 48 А ти пaаaaaцyyууулeeеее

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Трол на ПП и ДБ":

    Си трол на майка си на магистралата да й търсиш клиенти и тук😂🤣😅 аз съм ваш клиент и на двама ви мунчов копейкаджийски oтпадък😂🤣😅

    Коментиран от #50

    17:34 27.07.2026

  • 49 ОК, Кокорчи!

    1 1 Отговор
    Ма ти па като беше на власт-какво направи...?!
    Да не би тогава да цъфнахме и вързахме...?!
    Аре у лево...

    17:37 27.07.2026

  • 50 Трол на ПП и ДБ

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "А ти пaаaaaцyyууулeeеее":

    1000 %

    Коментиран от #53

    17:37 27.07.2026

  • 51 Фифонкьо

    0 1 Отговор
    Има такъв побъркан народ внесоха 600 хил подписа и нищо не последва, а тия с тридесетина хил са за никъде. Смешници!

    17:38 27.07.2026

  • 52 Дано на

    1 0 Отговор
    всички се е изяснило,че ни чакат четири години безвремие с фуражките и слугите им!

    17:40 27.07.2026

  • 53 Пaaaаааацyyyууулeeeeее не можеш

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Трол на ПП и ДБ":

    Ли да четеш? Тук няма да намериш клиенти на майка си,освен двете загорели и скъсани кАпеи но те нямат и 10 евро да платят👿😩

    17:46 27.07.2026

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