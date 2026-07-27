„Продължаваме промяната“ внася 32 000 подписа за вето върху бюджета

Лидерите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху държавния бюджет за 2026 година. Срещата ще се проведе утре, 28 юли, от 16:00 часа в сградата на президентството, съобщават от пресцентъра на политическата формация.

В подкрепа на искането са събрани парафите на над 32 000 български граждани както от страната, така и от чужбина. Инициативата набра сериозна скорост през последните дни, като само до неделя събраните подписи бяха малко над 26 000.

След приключване на официалната среща с президента, представителите на партията ще направят изявление пред медиите, за да представят своите мотиви.

Искането за връщане на закона е кулминация на острото несъгласие на ПП с приетия държавен бюджет, който от 1 януари 2026 година оперира изцяло в евро. Преди няколко дни съпредседателят на партията Асен Василев коментира финансовата рамка лаконично: "Този бюджет е по-лош от онзи, който свали правителство".

Проектът срещна съпротива и от страна на президентската институция. Още през ноември миналата година самата Илияна Йотова критикува заложения финансов план, като го определи като "абракадабра с цифри" и подчерта категорично, че той не е социално ориентиран.