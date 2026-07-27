„Продължаваме промяната“ внася 32 000 подписа за вето върху бюджета

Лидерите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху държавния бюджет за 2026 година. Срещата ще се проведе утре, 28 юли, от 16:00 часа в сградата на президентството, съобщават от пресцентъра на политическата формация.
В подкрепа на искането са събрани парафите на над 32 000 български граждани както от страната, така и от чужбина. Инициативата набра сериозна скорост през последните дни, като само до неделя събраните подписи бяха малко над 26 000.
След приключване на официалната среща с президента, представителите на партията ще направят изявление пред медиите, за да представят своите мотиви.
Искането за връщане на закона е кулминация на острото несъгласие на ПП с приетия държавен бюджет, който от 1 януари 2026 година оперира изцяло в евро. Преди няколко дни съпредседателят на партията Асен Василев коментира финансовата рамка лаконично: "Този бюджет е по-лош от онзи, който свали правителство".
Проектът срещна съпротива и от страна на президентската институция. Още през ноември миналата година самата Илияна Йотова критикува заложения финансов план, като го определи като "абракадабра с цифри" и подчерта категорично, че той не е социално ориентиран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тези нещастници
Коментиран от #6, #43
16:13 27.07.2026
2 Зеления
16:15 27.07.2026
3 Сандо
16:15 27.07.2026
4 Горски
16:15 27.07.2026
5 хехе
16:16 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бюджетът
Коментиран от #13, #29
16:17 27.07.2026
8 Ахааа
16:17 27.07.2026
9 Баш смешник
16:18 27.07.2026
10 Внасяте
Коментиран от #23
16:18 27.07.2026
11 осраински
Коментиран от #16
16:18 27.07.2026
12 604
16:19 27.07.2026
13 Окооо
До коментар #7 от "Бюджетът":Ти не мисли за мушенгиите- те бяха до тук ! Толкова много години управление на мушенгии, на модела Пеевски- Борисов, хайде баста!
16:19 27.07.2026
14 Абсолютно точно
Д-Р ЦВЕТЕСЛАВА ГЪЛЪБОВА: КАЛИНКИТЕ СТАНАХА КОПРИНКИ! КОПРИНКОВ МИ КАЗА: „ПАРИТЕ НЕ ГИ МИСЛИ, КАКТО СЕГА СА ПРИ БОРИСОВ, ТАКА ЩЕ ДОЙДАТ ПРИ НАС!“ /ВИДЕО/
Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова беше в инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент, а днес проговаря за разочарованието си от „Прогресивна България“ и задкулисието около партията.
Сив кардинал ли е Николай Копринков? Кои и как още през 2022 г. започват да превземат структури на една от големите тогава партии?
„Парите не ги мисли, както сега са при Борисов, така ще дойдат при нас.“ Как според Гълъбова се финансира партията на Радев?
Защо тя смята, че парламентарната група на Радев е продукт на различни лобита?
Провежда ли се наистина борба с олигархията или това са само кухи фрази?
Сближи ли се „Прогресивна България“ с ДПС на Делян Пеевски?
Защо Гълъбова отказва предложението на Румен Радев да стане заместник-министър на здравеопазването?
"Първо ме отказаха думите на Копринков за гражданите "Те са камък върху който да стъпим за да си осигурим благополучието и финансите"
Коментиран от #42
16:21 27.07.2026
15 Точни са
Д-Р ЦВЕТЕСЛАВА ГЪЛЪБОВА: КАЛИНКИТЕ СТАНАХА КОПРИНКИ! КОПРИНКОВ МИ КАЗА: „ПАРИТЕ НЕ ГИ МИСЛИ, КАКТО СЕГА СА ПРИ БОРИСОВ, ТАКА ЩЕ ДОЙДАТ ПРИ НАС!“ /ВИДЕО/
Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова беше в инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент, а днес проговаря за разочарованието си от „Прогресивна България“ и задкулисието около партията.
Сив кардинал ли е Николай Копринков? Кои и как още през 2022 г. започват да превземат структури на една от големите тогава партии?
„Парите не ги мисли, както сега са при Борисов, така ще дойдат при нас.“ Как според Гълъбова се финансира партията на Радев?
Защо тя смята, че парламентарната група на Радев е продукт на различни лобита?
Провежда ли се наистина борба с олигархията или това са само кухи фрази?
Сближи ли се „Прогресивна България“ с ДПС на Делян Пеевски?
Защо Гълъбова отказва предложението на Румен Радев да стане заместник-министър на здравеопазването?
"Първо ме отказаха думите на Копринков за гражданите "Те са камък върху който да стъпим за да си осигурим благополучието и финансите"
Коментиран от #21
16:22 27.07.2026
16 Жана
До коментар #11 от "осраински":добре че беше в една квартира да прави опити за зачеване през устата и не отиде на прайда, жива и здрава ни е, ще си я гледаме с умиление.
16:23 27.07.2026
17 Мунчо каунов Крадев Боташов
Коментиран от #22
16:23 27.07.2026
18 Софиянец
Явно вече и жълтопаветниците не кълват на сглобкаджиите 🤭
16:23 27.07.2026
19 Не ми се иска да призная но е прав Боко
16:24 27.07.2026
20 БеГемот
16:25 27.07.2026
21 Зеления
До коментар #15 от "Точни са":Колега,
в коя медиа е това интервю, на коя дата?
Коментиран от #28, #30
16:25 27.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пълни глупости
До коментар #10 от "Внасяте":Не се притеснявай за тъпото евро, то всеки момент ще изчезне и Евро съюза ще се разпадне... сигурно още утре или вдругиден.
16:26 27.07.2026
24 Оня под Коня
Коментиран от #32
16:30 27.07.2026
25 Мдаа
16:32 27.07.2026
26 гост
16:32 27.07.2026
27 Не сакам да позлатявам кенефи в кияв!
16:33 27.07.2026
28 Колега здравей
До коментар #21 от "Зеления":От снощи е. И докторката директор на психиатричната болница в Карлуково се разплака. По нагъл крадец от радко о лъжец не била виждала досега
Коментиран от #37, #38, #44, #45
16:35 27.07.2026
29 Стенли
До коментар #7 от "Бюджетът":Да ,ама първата работа на Радев , беше да замрази МРЗ , щеше да в смешно , ако не беше тъжно 620 евро МРЗ и347 мин. пенсия,ама иначе сме в клуба на богатите , име несъм гласувал за ппдб , обаче едно ще кажа , ква стана тя махнахме бою циганина да дойде Радев лъжеца😡👎
16:37 27.07.2026
30 Колега пратих ти линк на видеото
До коментар #21 от "Зеления":В коментар 28...Докторката шефка на инициативния комитет на радко се разплака в ефир и обяви че по нагъл крадец и лъжец от мунчо и олигархията му не била виждала досега.. А д-р Гълъбова е директор на психиатричната клиника в Карлуково
16:37 27.07.2026
31 Жензи
16:37 27.07.2026
32 Оня под Коня
До коментар #24 от "Оня под Коня":Другия също става да играе Тъ..то Ко..ле имам впредвид Просто Кир, то поне се осъзна махна се от политиката, ама то го хванаха май за корупция. Всеки си има Добрия, лошия, тъ..то ко..ле Нали така.
16:37 27.07.2026
33 Каменов
16:38 27.07.2026
34 Чичовото
16:42 27.07.2026
35 Реалност
Все по-ясно става, че всички разклонения на ДС-БКП ще подкрепят Йотова! Комунистите се обединяват, за да победят. Дано и демократичните хора го направят. Ако ли пък не политическата ситуация в България ще става все по-весела! Копейките ще стават все по бедни, пенсионерите с все по мизерни пенсии, а демократите ... демократите ще работят на Запад и ще спрат да плащат данъци за да се крадат от съветските другарЕ.
16:43 27.07.2026
36 Жълт парцал
16:44 27.07.2026
37 Зеления
До коментар #28 от "Колега здравей":Ще го потърся, благодаря!
16:49 27.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 При Желязков
16:50 27.07.2026
40 Асен
16:52 27.07.2026
41 Реалист
16:54 27.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 С тези подписи
До коментар #1 от "Тези нещастници":си препроиха нетрадиционните, емоционално объркани поддръжници.
16:57 27.07.2026
44 Трол на ПП и ДБ
До коментар #28 от "Колега здравей":1000%
Коментиран от #48
16:59 27.07.2026
45 Хелоу, май френд
До коментар #28 от "Колега здравей":Точно тази стара кукувица, вместо да си гледа лудите, доскоро се напъваше да рекламира Моше Крадев колко честен бил и как само той можел да ни оправи. Няколко пъти се беше набутала заедно с една друга дърта БКП кукувица - Нешка Робева в инициативния комитет за Мунчо президент.
Е, получиха си го и дъртите кукувици!
17:00 27.07.2026
46 Анонимен
17:18 27.07.2026
47 П Позора
17:22 27.07.2026
48 А ти пaаaaaцyyууулeeеее
До коментар #44 от "Трол на ПП и ДБ":Си трол на майка си на магистралата да й търсиш клиенти и тук😂🤣😅 аз съм ваш клиент и на двама ви мунчов копейкаджийски oтпадък😂🤣😅
Коментиран от #50
17:34 27.07.2026
49 ОК, Кокорчи!
Да не би тогава да цъфнахме и вързахме...?!
Аре у лево...
17:37 27.07.2026
50 Трол на ПП и ДБ
До коментар #48 от "А ти пaаaaaцyyууулeeеее":1000 %
Коментиран от #53
17:37 27.07.2026
51 Фифонкьо
17:38 27.07.2026
52 Дано на
17:40 27.07.2026
53 Пaaaаааацyyyууулeeeeее не можеш
До коментар #50 от "Трол на ПП и ДБ":Ли да четеш? Тук няма да намериш клиенти на майка си,освен двете загорели и скъсани кАпеи но те нямат и 10 евро да платят👿😩
17:46 27.07.2026