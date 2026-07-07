Ливърпул и Арсенал влизат в битка за най-големия мексикански талант

Ливърпул и Арсенал проявяват сериозен интерес към 17-годишния атакуващ халф на Клуб Тихуана Хилберто Мора, който се смята за най-големия талант в мексиканския футбол.

Според El Universal „артилеристите“ подготвят оферта за футболиста, който наскоро подписа нов договор, но включва откупна клауза на стойност 20 милиона паунда. Мора вече има 12 изяви и с националния отбор на Мексико, а силното му представяне на Световното първенство е привлякло вниманието на редица водещи европейски клубове.

🚨 Arsenal are preparing a move for 17-year-old Mexico international Gilberto Mora, with Liverpool also interested. The attacking midfielder recently signed a new contract containing a £20M release clause. (Source: @El_Universal_Mx ) pic.twitter.com/pNaj1kbH9Z

Ливърпул също е предприел конкретни стъпки по евентуален трансфер. TEAMtalk съобщава, че „червените“ са установили контакт, за да проучат условията по сделка, докато TNT Sports Mexico твърди, че мърсисайдци вече водят разговори с Тихуана за предварителен договор.

🚨 Liverpool have made contact over a deal to sign Mexico wonderkid Gilberto Mora. The Reds have opened exploratory talks to understand the conditions of a transfer, with the 17-year-old attracting interest from several European giants. Manchester United are unlikely to enter… pic.twitter.com/jnsjRDPV51

Мора ще навърши 18 години през октомври и дотогава не може да подпише професионален контракт с европейски клуб. Въпреки това страните могат да постигнат предварителна сделка, която да бъде финализирана след навършване на пълнолетието му.

🚨| NEW: Many big clubs are tracking Gilberto Mora but currently looks like Liverpool are the most interested. He can't sign until he turns 18 in October but a pre-contract can be agreed.



Liverpool are in talks with Club Tijuana to agree a pre-contract 🌟🇲🇽🔴



[@tntsportsmex] pic.twitter.com/haAQuU99os