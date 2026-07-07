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Ливърпул и Арсенал влизат в битка за най-големия мексикански талант

Ливърпул и Арсенал влизат в битка за най-големия мексикански талант

7 Юли, 2026 15:00 692 0

  • ливърпул-
  • арсенал-
  • клуб тихуана-
  • хилберто мора-
  • футбол

Мора вече има 12 изяви и с националния отбор на Мексико, а силното му представяне на Световното първенство е привлякло вниманието на редица водещи европейски клубове

Ливърпул и Арсенал влизат в битка за най-големия мексикански талант - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул и Арсенал проявяват сериозен интерес към 17-годишния атакуващ халф на Клуб Тихуана Хилберто Мора, който се смята за най-големия талант в мексиканския футбол.

Според El Universal „артилеристите“ подготвят оферта за футболиста, който наскоро подписа нов договор, но включва откупна клауза на стойност 20 милиона паунда. Мора вече има 12 изяви и с националния отбор на Мексико, а силното му представяне на Световното първенство е привлякло вниманието на редица водещи европейски клубове.

Ливърпул също е предприел конкретни стъпки по евентуален трансфер. TEAMtalk съобщава, че „червените“ са установили контакт, за да проучат условията по сделка, докато TNT Sports Mexico твърди, че мърсисайдци вече водят разговори с Тихуана за предварителен договор.

Мора ще навърши 18 години през октомври и дотогава не може да подпише професионален контракт с европейски клуб. Въпреки това страните могат да постигнат предварителна сделка, която да бъде финализирана след навършване на пълнолетието му.

От Тихуана оценяват таланта на сума над 40 милиона евро, което може да усложни преговорите. Манчестър Юнайтед също беше свързван с Мора, но към този момент не се очаква „червените дяволи“ да се включат активно в надпреварата.


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