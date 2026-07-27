БСП преговаря за запазване на централата на „Позитано“

Българската социалистическа партия (БСП) ще започне разговори с правителството в опит да запази партийната си централа на улица „Позитано“ 20 в София, съобщават от БГНЕС. До ситуацията се стигна, след като левицата остана извън Народното събрание след предсрочните парламентарни избори на 19 април и кабинетът взе решение за освобождаване на емблематичната сграда.

Въпреки липсата на депутати в националния парламент, от левицата са категорични, че имат необходимото законово основание да продължат да ползват имота. Лидерът на БСП Крум Зарков подчертава, че формацията разполага с представители в Европейския парламент и е трета политическа сила в местната власт в страната.

„Ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимост, за да функционираме като политическа сила. Ще представим варианти в рамките на закона. Сигурен съм, че в дух на взаимно уважение ще намерим подходящия вариант. Адресът на БСП е улица "Позитано" 20“, коментира Зарков.

Дискусията за седалището на социалистите се случва на фона на вече предприети действия на изпълнителната власт спрямо други партийни имоти. Преди седмица Министерският съвет взе решение централата на Движението за права и свободи (ДПС), намираща се на улица „Врабча“ 23 в столицата, да бъде прехвърлена за ползване от Националната агенция за приходите (НАП - София).