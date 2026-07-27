БСП преговаря за запазване на централата на „Позитано“

Българската социалистическа партия (БСП) ще започне разговори с правителството в опит да запази партийната си централа на улица „Позитано“ 20 в София, съобщават от БГНЕС. До ситуацията се стигна, след като левицата остана извън Народното събрание след предсрочните парламентарни избори на 19 април и кабинетът взе решение за освобождаване на емблематичната сграда.
Въпреки липсата на депутати в националния парламент, от левицата са категорични, че имат необходимото законово основание да продължат да ползват имота. Лидерът на БСП Крум Зарков подчертава, че формацията разполага с представители в Европейския парламент и е трета политическа сила в местната власт в страната.
„Ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимост, за да функционираме като политическа сила. Ще представим варианти в рамките на закона. Сигурен съм, че в дух на взаимно уважение ще намерим подходящия вариант. Адресът на БСП е улица "Позитано" 20“, коментира Зарков.
Дискусията за седалището на социалистите се случва на фона на вече предприети действия на изпълнителната власт спрямо други партийни имоти. Преди седмица Министерският съвет взе решение централата на Движението за права и свободи (ДПС), намираща се на улица „Врабча“ 23 в столицата, да бъде прехвърлена за ползване от Националната агенция за приходите (НАП - София).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
16:22 27.07.2026
2 хехе
Коментиран от #6
16:24 27.07.2026
3 Костадинов
Коментиран от #12
16:26 27.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #21
16:27 27.07.2026
5 Наем да плащат
16:27 27.07.2026
6 СГРАДАТА Я РАЗСИПА
До коментар #2 от "хехе":НАЙ-БЕЗОТГОВОРНО НИНОВА
16:30 27.07.2026
7 такива мини партии
16:30 27.07.2026
8 цоло
16:31 27.07.2026
9 Всяко нещо с времето си -
16:31 27.07.2026
10 Кацамунчо
16:35 27.07.2026
11 Боруна Лом
16:36 27.07.2026
12 Зеления
До коментар #3 от "Костадинов":"Абе тия що не си намерят нормална работа.Какво правят по цял ден в тая сграда.Да разнасят храна например."
Недей така, ще вземат да срещнат Нискочелия и ще стане страшно !!!
16:39 27.07.2026
13 само питам
16:47 27.07.2026
14 реалист
16:52 27.07.2026
15 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО
Една пощенска кутия ви е достатъчна.
16:53 27.07.2026
16 Летец Пешеходец
16:54 27.07.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
Иначе ВЪН и да са хващат нещо да бачкат.
16:56 27.07.2026
18 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
17:04 27.07.2026
19 Тити
17:06 27.07.2026
20 АГАТ а Кристи
После - една шепа хора са - спокойно една землянка ще ги побере. Има ли разлика между техното грандоманство и тази огромна сграда с много празни кабинети.
КОЙ И КАК ИМ ПЛАЩА НАЕМА, ТОКА, ВОДАТА, ПОДДРЪЖКАТА ???
17:09 27.07.2026
21 Кво
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Стана с катастрофата на автобуса на Цариградско, при МОЛ СОФИЯ, а КенеFейк, разкажи подробности
17:51 27.07.2026