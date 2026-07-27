Новини
България »
София »
БСП преговаря за запазване на централата на „Позитано“

БСП преговаря за запазване на централата на „Позитано“

27 Юли, 2026 16:21 860 21

  • бсп-
  • позитано 20-
  • централа

Дискусията за седалището на социалистите се случва на фона на вече предприети действия на изпълнителната власт спрямо други партийни имоти

БСП преговаря за запазване на централата на „Позитано“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската социалистическа партия (БСП) ще започне разговори с правителството в опит да запази партийната си централа на улица „Позитано“ 20 в София, съобщават от БГНЕС. До ситуацията се стигна, след като левицата остана извън Народното събрание след предсрочните парламентарни избори на 19 април и кабинетът взе решение за освобождаване на емблематичната сграда.

Въпреки липсата на депутати в националния парламент, от левицата са категорични, че имат необходимото законово основание да продължат да ползват имота. Лидерът на БСП Крум Зарков подчертава, че формацията разполага с представители в Европейския парламент и е трета политическа сила в местната власт в страната.

„Ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимост, за да функционираме като политическа сила. Ще представим варианти в рамките на закона. Сигурен съм, че в дух на взаимно уважение ще намерим подходящия вариант. Адресът на БСП е улица "Позитано" 20“, коментира Зарков.

Дискусията за седалището на социалистите се случва на фона на вече предприети действия на изпълнителната власт спрямо други партийни имоти. Преди седмица Министерският съвет взе решение централата на Движението за права и свободи (ДПС), намираща се на улица „Врабча“ 23 в столицата, да бъде прехвърлена за ползване от Националната агенция за приходите (НАП - София).


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    21 2 Отговор
    Тази парния на практика е ненужна на никой..! Това е РАЗХОД..!!

    16:22 27.07.2026

  • 2 хехе

    13 2 Отговор
    Свинаря Гергов да бръкне в малкото си джобче и да плати на държавата разходите по поддръжка на сградата.

    Коментиран от #6

    16:24 27.07.2026

  • 3 Костадинов

    19 3 Отговор
    Абе тия що не си намерят нормална работа.Какво правят по цял ден в тая сграда.Да разнасят храна например.Защо да внасяме чужденци.

    Коментиран от #12

    16:26 27.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Гюров напусна Американският университет .Ще обяви кандидатура за президент.

    Коментиран от #21

    16:27 27.07.2026

  • 5 Наем да плащат

    10 1 Отговор
    На пазарни цени! И то само ако няма друг кандидат. Търг !

    16:27 27.07.2026

  • 6 СГРАДАТА Я РАЗСИПА

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    НАЙ-БЕЗОТГОВОРНО НИНОВА

    16:30 27.07.2026

  • 7 такива мини партии

    11 0 Отговор
    сукали от бибата в скута отиват в квартал "Христо Ботев"

    16:30 27.07.2026

  • 8 цоло

    6 9 Отговор
    да се изравни с булдозери и градинка да се направи.С паметник на някой предател московит

    16:31 27.07.2026

  • 9 Всяко нещо с времето си -

    12 1 Отговор
    Свърши се бсп-то, свърши се и позитаното!

    16:31 27.07.2026

  • 10 Кацамунчо

    11 0 Отговор
    иди да ревеш на рамото на "баш" социалистката.Служебната президентка.Ама тя сега е заета с евентуален нов мандат.Ти въобще не си приоритет.Здавайте сградата и се закривайте.С тази ви политика-толкова!

    16:35 27.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ВЪНМАМАТАВИПРОДАЖНА

    16:36 27.07.2026

  • 12 Зеления

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Костадинов":

    "Абе тия що не си намерят нормална работа.Какво правят по цял ден в тая сграда.Да разнасят храна например."

    Недей така, ще вземат да срещнат Нискочелия и ще стане страшно !!!

    16:39 27.07.2026

  • 13 само питам

    2 5 Отговор
    как така ще оставите бсп без централа та нали те в лицето на другарката нинова издигнаха другаря радев за президент по специалната препоръка на решетников така не може бсп без централа една хиледолетна партия

    16:47 27.07.2026

  • 14 реалист

    10 1 Отговор
    А ма БСП няма хора .Защо им е тази голяма сграда !!

    16:52 27.07.2026

  • 15 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    11 0 Отговор
    Задавайте Позитано 20 и хващайте гората.
    Една пощенска кутия ви е достатъчна.

    16:53 27.07.2026

  • 16 Летец Пешеходец

    11 2 Отговор
    Закривай "Позитанският Нужник". И без това останаха един файтон хора. Да си правят "котгресите" на "Бонсови Поляни" и на "Бузлуджа"- на ливадите под "Летящата Чиния".

    16:54 27.07.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 1 Отговор
    Другарите да плащат наем по пазарни цени. Хазната да пълнят.
    Иначе ВЪН и да са хващат нещо да бачкат.

    16:56 27.07.2026

  • 18 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    2 3 Отговор
    Сдавай те Позитано 20 и хващайте балкана.

    17:04 27.07.2026

  • 19 Тити

    5 0 Отговор
    По закон щом не са влезли нямат право на централа.

    17:06 27.07.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Другарите имат опит със землянките.
    После - една шепа хора са - спокойно една землянка ще ги побере. Има ли разлика между техното грандоманство и тази огромна сграда с много празни кабинети.
    КОЙ И КАК ИМ ПЛАЩА НАЕМА, ТОКА, ВОДАТА, ПОДДРЪЖКАТА ???

    17:09 27.07.2026

  • 21 Кво

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Стана с катастрофата на автобуса на Цариградско, при МОЛ СОФИЯ, а КенеFейк, разкажи подробности

    17:51 27.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове