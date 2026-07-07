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Сърбин от Бачка Топола е следващата цел на Левски

Сърбин от Бачка Топола е следващата цел на Левски

7 Юли, 2026 13:29 342 0

  • бакча топола-
  • вукашин кръстич-
  • футбол-
  • левски

Цената му е 500 000 евро

Сърбин от Бачка Топола е следващата цел на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Бакча Топола Вукашин Кръстич попада в трансферните планове на Левски, съобщава Mozzartsport. 23-годишният сърбин може да подсили "сините", които са в търсене на нов централен защитник след контузията на Стипе Вуликич.

Според изданието цената на Кръстич е 500 000 евро.

Кръстич преминава през школите на Войводина и Цървена звезда, а през лятото на 2021 година преминава в Бачка Топола. За този клуб е изиграл общо 91 мача.

Вукашин Кръстич има и хърватски паспорт, поради което няма да заема квота на футболист извън Европейския съюз, ако премине в Левски.

До момента "сините" привлякоха шестима нови футболисти - Рейналдо, Давид Кусо, Адриян Райчев, Мехди Мубарик, Сержиньо и Алекс Сентейес.


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