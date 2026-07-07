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Треньорът на Испания: Ямал изигра един от най-важните мачове в живота си, резервите се включиха майсторски

Треньорът на Испания: Ямал изигра един от най-важните мачове в живота си, резервите се включиха майсторски

7 Юли, 2026 14:28 529 0

  • луис де ла фуенте-
  • испания-
  • португалия-
  • футбол

Важните състезатели са тези, които влизат от пейката

Треньорът на Испания: Ямал изигра един от най-важните мачове в живота си, резервите се включиха майсторски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте заяви след победата над Португалия с 1:0 на осминафиналите на Световното първенство, че приносът на играчите, влезли като резерви, е бил отличен.

Той визира особено Микел Мерино, който влезе на терена в 85-ата минута, а в първата от добавеното време отбеляза победния гол.

„Важните състезатели са тези, които влизат от пейката. На Мерино казах, че трябва да играем както винаги. Неговата позиция е да подкрепя халфовата линия и нападателите“, коментира Де ла Фуенте за официалния сайт на Международната футболна централа (ФИФА).

„Идеята ни беше да дадем на отбора ритъма и енергията, от които се нуждае. Приносът на играчите от пейката беше майсторски, но това е така, защото имаме 26 играчи на много високо ниво“, каза още селекционерът, който похвали и младата звезда на отбора Ламин Ямал.

„Ламин изигра един от най-важните мачове в живота си“, обясни Де ла Фуенте, цитиран от агенция „Ройтерс“ и продължи:

„Извън това дали беше брилянтен или не, за мен това бе един от мачовете, които ще му помогнат най-много да израсне. Той свърши впечатляваща работа. Страдаше за отбора, защитаваше за отбора. Когато владееше топката, винаги създаваше несигурност у противника. Просто генерираше страх. Продължаваме да се нуждаем от Ламин на това Световно първенство, за да продължи да расте и да показва подобни изпълнения.“


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