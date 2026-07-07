Жорже Жезус поема кормилото на Португалия: Ново начало за "мореплавателите"

Португалия се готви за нова ера в националния си футболен отбор, след като стана ясно, че Жорже Жезус ще бъде новият селекционер на "мореплавателите". Решението идва след разочароващото отпадане на тима от Световното първенство през 2026 година, където португалците отстъпиха с минималното 0:1 на Испания.

71-годишният Жезус, добре познат на футболните фенове с богатата си кариера, ще наследи Роберто Мартинес на треньорския пост. Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса е избрал именно бившия наставник на Кристиано Роналдо в Ал Насър, за да поведе отбора към нови върхове. Очаква се Жезус да пристигне в родината си в най-скоро време и да парафира договора си.

Жорже Жезус не е непознато име в света на футбола. През годините той е водил редица престижни клубове като Бенфика, Спортинг Лисабон, Брага, Фенербахче, Фламенго, Ал Хилал и, разбира се, Ал Насър. След като напусна последния си клуб в края на изминалия сезон, португалският специалист е свободен агент и готов за ново предизвикателство.

С назначаването на Жезус, Португалия се прицелва в силно представяне на предстоящите големи форуми – Европейското първенство през 2028 година и Световното първенство през 2030, което ще се проведе съвместно с Испания и Мароко.