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АПИ: Мантинелите по магистрала „Марица“ са в добро състояние

АПИ: Мантинелите по магистрала „Марица“ са в добро състояние

27 Юли, 2026 21:50 417 3

  • апи-
  • мантинели-
  • автомагистрала марица

От Пътната агенция посочват, че служители на областните пътни управления в Стара Загора и Хасково извършват регулярни огледи на ограничителните системи по магистралата. Според агенцията монтираните мантинели отговарят на нормативните изисквания, действащи към момента на изграждането на АМ „Марица“

АПИ: Мантинелите по магистрала „Марица“ са в добро състояние - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мантинелите по автомагистрала „Марица“ са в добро състояние, с изключение на участъците, които са повредени при пътнотранспортни произшествия. Това съобщиха за БНТ от Агенция „Пътна инфраструктура“ в отговор на въпрос след тежката катастрофа с три жертви и шестима ранени в участъка между Хасково и Харманли.

От АПИ посочват, че служители на областните пътни управления в Стара Загора и Хасково извършват регулярни огледи на ограничителните системи по магистралата. Според агенцията монтираните мантинели отговарят на нормативните изисквания, действащи към момента на изграждането на АМ „Марица“.

В момента липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи не позволява на Агенцията да възлага изпълнението на тази дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки и сключването на нови договори поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи предстои да бъде възложено за изпълнение на държавното дружеството „Автомагистрали“ въз основа на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП. След завършване на административната процедура областните пътни управления ще възложат подмяна на ограничителните системи за пътища там където е необходимо.


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  • 1 Солети хрус-хрус

    4 0 Отговор
    Да, виждаме...

    21:58 27.07.2026

  • 2 бою циганина

    4 0 Отговор
    много са красиви но са бутафорни

    21:58 27.07.2026

  • 3 НАЛИ?!

    2 0 Отговор
    До следващият път!
    Когато мантинелата ще се огъне,като капачка от буркан,или се счупи,като солета,от най-малките натиск,или удар,при поредната катастрофа...!

    22:06 27.07.2026

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