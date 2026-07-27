Насилието между израелци и палестинци на окупирания Западен бряг ескалира

Ситуацията със сигурността на окупирания Западен бряг е „изключително нестабилна и много опасна“, заявиха днес високопоставени представители на израелските въоръжени сили пред в. „Джерузалем пост“ и посочиха, че на фона на нарастващото напрежение вчера е взето решение за изпращане на допълнителни военни сили в района.

В момента в сектора действат общо 26 батальона. Представител на службите за сигурност заяви, че напрежението „се разраства като снежна топка, търкаляща се надолу по склона“ и предупреди, че овладяването му ще бъде трудно.

Според оценка на силите за сигурност мащабната операция срещу „терористична инфраструктура и подстрекателство към насилие“ вероятно ще бъде отложена до приключването на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в САЩ, което започва днес.

Целта е да се избегне сценарий, при който палестинският въпрос да доминира на срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп вместо основните теми в дневния ред на израелските служби за сигурност - Иран, Ливан и ивицата Газа.

Инцидентът край израелския аванпост „Ферма Гилад“, при който според израелските сили са били нападнати израелски туристи и е бил убит един човек, доведе до покачване на напрежението.

След него бяха регистрирани множество сблъсъци между израелци и палестинци, както и поредица от нападения на Западния бряг. При едно от тях бяха убити командир на рота и член на местен отряд за сигурност, а военнослужещ от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), който не е бил на служба, беше ранен средно тежко.

Началникът на Генералния щаб на ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Еял Замир, разпореди на командирите да предотвратяват инциденти, които могат допълнително да изострят напрежението.

Въпреки тези указания през последните 48 часа службите за сигурност не успяха да предотвратят няколко предполагаеми престъпления с националистически мотив, включително палежи на две джамии, сгради и автомобили.

Тази нощ израелски заселници са нападнали село Бейта, южно от Наблус, на окупирания Западен бряг, съобщиха палестински източници, цитирани от в. „Таймс ъф Израел“.

Според палестински медии група екстремистки настроени заселници е нахлула в индустриалната зона на селото и е подпалила камиони, паркирани край местна фабрика.

Председателят на местния съвет на палестинското село Кусра, югоизточно от Наблус, Абдел Азим Уади съобщи пред „Ал Джазира“, че рано сутринта вчера израелски заселници са подпалили местната джамия.

По думите му нападателите са изписали по стените надписи на иврит, включително „Еврейско отмъщение“ и името на един от двамата израелци, загинали по-рано край селището Тел.

„Селото е подложено на подобни нападения още от 2011 г., а след началото на войната в Газа те се засилиха“, заяви Уади.

Палестински представители съобщиха и за второ нападение срещу джамия в района на друго село, югоизточно от Тулкарем. Представителят на местния съвет Фарид Джиюси заяви, че трима заселници са направили опит да подпалят джамията призори, но присъстващи вярващи са успели да угасят огъня, преди той да обхване основната част на сградата. Според него нападателите също са оставили надписи на иврит по стените на джамията.

В социалните мрежи беше разпространен и видеозапис от охранителна камера, на който се вижда как израелски заселници подпалват палестинска къща в град Бейт Фурик, източно от Наблус, а след това напускат мястото, отбеляза „Ал Джазира“. Палестински жители са успели да овладеят пожара и да ограничат щетите.

Еврейски заселници са изградили и три нови поста върху земя, собственост на палестинци, в окупирания Западен бряг, съобщи палестинската информационна агенция УАФА.

Според местни източници десетки заселници са издигнали палатка и са докарали цистерни за вода и складови контейнери в района на Тел ал Асур, между градовете Ал Мугаир и Дейр Джарир, източно от Рамала.

По-рано през деня заселници са изградили още два нови поста върху земи, принадлежащи на населените места Дейр Истия, северно от Салфит, и Ум Сафа, северозападно от Рамала.

Въпреки призивите на израелската армия, вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви по време на правителствено заседание, че ЦАХАЛ е в готовност да разшири операциите си срещу „терористичните огнища“ на окупирания Западен бряг.

„Освен операциите, които вече се провеждат, се разглеждат и подобни действия на други места, след като бъдат установени районите, в които се организира терористична дейност и където трябва да нанесем удар, за да я осуетим и предотвратим нейното продължаване“, заяви министърът на отбраната Израел Кац по време на редовното седмично заседание на израелското правителство, цитиран от „Таймс ъф Израел“.

През почивните дни израелските сили извършиха акции в палестински градове и села на Западния бряг, включващи претърсвания, разпити на място и арести.

По информация на източник, присъствал на правителственото заседание, някои министри са настояли за ескалация на военния отговор и за промяна на правилата за откриване на огън от страна на армията.

В петък Нетаняху и Кац съобщиха, че са разпоредили и ускоряване на процедурата по узаконяване на ферми и заселнически постове на Западния бряг и създаването на нови такива след последните сблъсъци край Наблус, съобщи в. „Аарец“.

След заседание на тесния състав на кабинета по сигурността двамата обявиха още, че са наредили разрушаването на дома на палестинец, обвинен за убийството на израелеца Бенаяху Мелет, както и провеждането на „интензивна операция“ в палестински населени места, които според Израел са центрове на въоръжена дейност.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви след инцидента, че палестинските домове и села на Западния бряг трябва да споделят „същата съдба“ като Бейт Ханун в ивицата Газа, голяма част от който беше разрушена по време на военните действия. Той заяви, че ще настоява армията да разрушава домовете на „терористи и техните поддръжници“ чрез въздушни удари и булдозери.

Междувременно палестинският президент Махмуд Абас призова международната общност да предприеме спешни действия за прекратяване на продължаващите израелски операции на окупирания Западен бряг, включително в Източен Йерусалим, съобщи Катарската новинарска агенция.

Според палестинската информационна агенция УАФА Абас е изпратил писма до световни лидери, ЕС, генералния секретар на Лигата на арабските държави и председателя на Съвета за сигурност на ООН, в които предупреждава за сериозна ескалация в окупираните палестински територии вследствие на продължаващите действия на израелската армия и еврейски заселници.

В писмата се посочва, че при нападенията са загинали и пострадали стотици цивилни, нанесени са значителни материални щети, подпалени са жилища, религиозни обекти, дървета и земеделски площи, а палестински села и населени места са били обект на нападения.

По думите на Абас случващото се вече не представлява поредица от изолирани актове на насилие, а е част от систематична политика на Израел за налагане на нови реалности на терен чрез разширяване на заселническата дейност, засилване на насилието от страна на заселниците и отслабване на институциите на Палестинската автономия.

Палестинският лидер заявява в писмото си, че тази политика целенасочено подкопава перспективите за решение на конфликта чрез създаването на две държави и застрашава регионалната сигурност и стабилност.

Абас призова международната общност да изпълни своите правни и морални задължения, като предприеме конкретни и незабавни мерки за оказване на натиск върху израелското правителство да прекрати нападенията на заселниците, да потърси отговорност от виновните, да спре всякаква заселническа дейност и да приложи съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, включително Резолюция 2334, която определя еврейските селища в окупираните палестински територии като незаконни съгласно международното право.

Той също така настоя за предоставяне на международна закрила на палестинското население и призова международната общност да гарантира, че Израел като окупационна сила изпълнява задълженията си съгласно международното право и международното хуманитарно право.

Испания бе сред първите страни, които осъдиха продължаващото насилие, извършвано от израелски заселници на окупирания Западен бряг, и призова Израел да предприеме необходимите мерки за намаляване на напрежението.

„Правителството на Испания отново изразява категоричното си осъждане на продължаващото насилие, извършвано от израелски заселници, които продължават безнаказано да нападат палестинското население на Западния бряг“, се казва в изявление на испанското външно министерство.

Мадрид призова израелското правителство да предприеме необходимите стъпки за деескалация на ситуацията и да гарантира, че извършителите на нападенията ще бъдат подведени под отговорност.

Според данни на ООН и Палестинската автономия, които Израел не е отрекъл, вълната от насилие между заселници и палестинци на Западния бряг през тази година е довела до смъртта на десетки палестинци и раняването на стотици, отбеляза анализаторът Дан Пери пред „Форуърд“ - водещото издание на евреите в САЩ.

Това е „дълбока морална и политическа криза за Израел“, а кадрите от нападенията трябва да предизвикат тревога, защото показват проблем, който се задълбочава от години, отбелязва изданието.

Насилието от страна на еврейски екстремисти на Западния бряг вече не може да бъде разглеждано като поредица от изолирани нападения, а се е превърнало в устойчиво явление, включващо палежи на религиозни обекти, нападения срещу цивилни, разрушаване на домове и земеделски земи, както и организирани акции за сплашване на цели палестински общности, отбеляза Пери.

Той посочи, че при последните безредици израелската полиция е съобщила само за два ареста, което не представлява реална кампания за ограничаване на насилието. Досега няма известни присъди и за убийства на палестинци, извършени от радикални заселници, добави анализаторът.