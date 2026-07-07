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Преговорите между Юрген Клоп и DFB навлизат в решаваща фаза

Преговорите между Юрген Клоп и DFB навлизат в решаваща фаза

7 Юли, 2026 18:34 498 1

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  • ханс-йоаким вацке

Бившият мениджър на Ливърпул е фаворит за националния тим

Преговорите между Юрген Клоп и DFB навлизат в решаваща фаза - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германският футбол е изправен пред съдбоносен избор, а името на Юрген Клоп отново е на устата на всички фенове и експерти. След като Юлиан Нагелсман напусна поста селекционер на националния отбор след неочакваното поражение от Парагвай на Световното първенство, Германската футболна федерация (DFB) се насочи към един от най-обичаните и харизматични треньори в съвременния футбол.

Според авторитетното издание The Athletic, този уикенд ще бъде ключов за бъдещето на Бундестима. Клоп, който в момента изпълнява ролята на анализатор за Magenta TV, ще прекъсне професионалните си ангажименти, за да се срещне с ръководството на DFB в Ню Йорк. Очакванията са, че именно там ще се изяснят последните детайли около евентуалното му назначение.

Любопитен щрих към евентуалния нов щаб на Германия е присъствието на Пеп Линдерс – дългогодишен помощник на Клоп в Ливърпул, който наскоро работи и с Хосеп Гуардиола в Манчестър Сити. Линдерс вече е дал принципното си съгласие да се присъедини към националния отбор като първи асистент, ако сделката бъде финализирана.

Въпреки оптимизма, преговорите не са лишени от препятствия. Към момента Клоп заема ключова позиция като глобален ръководител на футболните операции в „Ред Бул“, а DFB ще трябва да договори компенсация с компанията. Въпреки че това не се очертава като непреодолима бариера, разговорите с изпълнителния директор Оливер Минцлаф предстоят и могат да се окажат решаващи.

Вицепрезидентът на DFB, Ханс-Йоаким Вацке, внесе яснота по темата в интервю за ZDF: „Все още има редица въпроси за изясняване, особено предвид действащия договор на Клоп с „Ред Бул“. Аз съм малко по-предпазлив от останалите, но вярвам, че шансовете са над 50%. Юрген е нашият „План А“ и се надяваме да го реализираме. Очаквам известна жертва в името на патриотизма от негова страна, защото знам колко много обича Германия.“


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    1 0 Отговор
    Този иска да измести германеца.

    18:52 07.07.2026

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