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Енцо Фернандес с гол № 3000 на световни финали

Енцо Фернандес с гол № 3000 на световни финали

8 Юли, 2026 06:30 333 0

  • аржентина-
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  • футбол-
  • египет

Историческото попадение падна в 92-рата минута на мача, игран на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта

Енцо Фернандес с гол № 3000 на световни финали - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Аржентина Енцо Фернандес влезе в историята, отбелязвайки гол номер 3000 на световни първенства. Това се случи по време на осминафиналния сблъсък от Мондиал 2026 срещу Египет, завършил 3:2 в полза на „гаучосите“.

Историческото попадение падна в 92-рата минута на мача, игран на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта. Фернандес се разписа с глава и донесе победата на своя отбор, който до 79-ата минута изоставаше с два гола.

С този гол Аржентина си осигури място на четвъртфиналите на турнира. Там действащите световни шампиони ще се изправят срещу победителя от двойката Швейцария – Колумбия.

Гол номер 1000 на световни финали беше отбелязан през 1978 година от нидерландеца Роб Рензенбринк, а гол номер 2000 падна през 2006 година и беше дело на шведа Маркус Албак.


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