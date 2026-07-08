Суперкомпютърът на Opta разкри новите фаворити за Мондиал 2026

Британската аналитична компания Opta публикува най-новите си прогнози за Мондиал 2026. С помощта на своя усъвършенстван алгоритъм, компанията поставя Франция на върха на класацията с впечатляващите 27,62% шанс за триумф. Макар и този процент да бележи лек спад спрямо предишния етап, „петлите“ на Дидие Дешан остават най-вероятният нов световен шампион.

Испанският национален отбор се изстрелва на втора позиция с 21,54% вероятност да вдигне трофея. Победата над Португалия на осминафиналите значително повиши шансовете на „Ла Фурия Роха“, които преди това бяха едва 12%. Англия също бележи сериозен напредък – сега „трите лъва“ имат 17,06% шанс да повторят историческия си успех от преди шест десетилетия, след като преди елиминациите прогнозите им бяха едва 8%.

Световният шампион Аржентина изпада от челната тройка и заема четвъртото място с 15,9% вероятност за нова титла. „Гаучосите“ бяха втори в прогнозите преди сблъсъка с Египет, но след последните резултати шансовете им леко намаляват.

Останалите четири четвъртфиналиста – Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария – са определени като големите аутсайдери според Opta. Вероятността някой от тях да стигне до световния връх варира между 6,5% и 3,5%, което би превърнало евентуалния им успех в истинска сензация.

С наближаването на решителните мачове, битката за световната титла става все по-оспорвана.