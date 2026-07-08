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Суперкомпютърът на Opta разкри новите фаворити за Мондиал 2026

Суперкомпютърът на Opta разкри новите фаворити за Мондиал 2026

8 Юли, 2026 16:20 1 057 1

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Френският отбор – с една крачка пред останалите

Суперкомпютърът на Opta разкри новите фаворити за Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Британската аналитична компания Opta публикува най-новите си прогнози за Мондиал 2026. С помощта на своя усъвършенстван алгоритъм, компанията поставя Франция на върха на класацията с впечатляващите 27,62% шанс за триумф. Макар и този процент да бележи лек спад спрямо предишния етап, „петлите“ на Дидие Дешан остават най-вероятният нов световен шампион.

Испанският национален отбор се изстрелва на втора позиция с 21,54% вероятност да вдигне трофея. Победата над Португалия на осминафиналите значително повиши шансовете на „Ла Фурия Роха“, които преди това бяха едва 12%. Англия също бележи сериозен напредък – сега „трите лъва“ имат 17,06% шанс да повторят историческия си успех от преди шест десетилетия, след като преди елиминациите прогнозите им бяха едва 8%.

Световният шампион Аржентина изпада от челната тройка и заема четвъртото място с 15,9% вероятност за нова титла. „Гаучосите“ бяха втори в прогнозите преди сблъсъка с Египет, но след последните резултати шансовете им леко намаляват.

Останалите четири четвъртфиналиста – Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария – са определени като големите аутсайдери според Opta. Вероятността някой от тях да стигне до световния връх варира между 6,5% и 3,5%, което би превърнало евентуалния им успех в истинска сензация.

С наближаването на решителните мачове, битката за световната титла става все по-оспорвана.


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  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Много от вас се чудят защо френският отбор по футбол е 99% с тъмнокожи футболисти,които са 50% по църни от отбора на Египет от Африка.Това е така в следствие на глобалното затопляне и силното слънце във Франция.Гледам Тур дьо Франс и ми дреме на КРА кой ще е световен.

    16:43 08.07.2026

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