Важните новини във ФАКТИ на 28.07.2026 г.

Радев обяви: "Прогресивна България" подкрепя кандидатурата на Йотова за президент

Изпълнителният съвет реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова. Това каза на брифинг министър-председателят и лидер на управляващата партия „Прогресивна България“ Румен Радев, цитиран от Нова телевизия.

В петък държавният глава Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори наесен. „10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на държавността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България“, коментира още Радев.

По думите на премиера вицепрезидентът трябва да крепи единството на институцията. „Ние с нея доказахме, че за 9 години бяхме единствените, които показаха единство. Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на „сглобка“. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в „сглобка“, ще видим какво ще направят“, допълни Румен Радев.

Край на екзитполовете преди края на изборния ден

Социологическите агенции няма да могат да публикуват или да предоставят на медии, партии и коалиции резултати от свои проучвания преди края на изборния ден. Това реши на второ четене парламентарната правна комисия при обсъждането на промените в Изборния кодекс.

Водещата версия за катастрофата на автобус на бул. "Цариградско шосе" е техническа неизправност

Записите от катастрофата с автобус на бул. „Цариградско шосе” в София вече са предадени на разследването. Водеща версия към момента остава техническа неизправност на превозното средство, съобщава Нова тв.

ПП ще сезира КС, ако Йотова не наложи вето върху бюджета

С Илияна Йотова и нейния екип обсъдихме трите групи мотиви, с които поискахме налагане на вето върху Закона за държавния бюджет. Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев след проведената среща при президента.

Здравната вноска за самоосигуряващите се става 24,81 евро от 1 август

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски – например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата – ще плащат по 24,81 евро месечно от 1 август 2026 г.