ИФАБ призна грешка с VAR на Мондиал 2026, Швейцария беше ощетена срещу Аржентина

Международният борд на футболните асоциации (IFAB) официално призна, че по време на Световното първенство през 2026 година е била допусната грешка при прилагането на VAR протокола в четвъртфинала между Швейцария и Аржентина.

В специално разяснение, разпространено до футболните федерации, от ИФАБ подчертаха, че правилото за „грешна самоличност“ не може да бъде използвано, за да се санкционира симулация след видеопреглед. Именно по този начин Брел Емболо получи втория си жълт картон и беше изгонен, оставяйки Швейцария с човек по-малко в ключов момент от двубоя.

След отпадането селекционерът на „кръстоносците“ Мурат Якин не скри разочарованието си.

„Бяхме наказани заради правило, което за мен е абсолютно неразбираемо“, заяви тогава швейцарският специалист.

Сега ИФАБ потвърди, че решението действително е било взето в противоречие с действащия VAR протокол. От организацията уточниха, че преглед на жълт картон може да се използва единствено за установяване дали е санкциониран правилният футболист, но не и за промяна на самото нарушение или за налагане на наказание за друго провинение, какъвто е случаят със симулацията.

В официалното си становище ИФАБ признава, че практиката, приложена по време на Мондиала, е получила положителни оценки и може да бъде разгледана при бъдеща промяна на правилника. До приемането на подобна промяна обаче тя не трябва да бъде използвана.

Спорната ситуация се разигра при резултат 1:1. Емболо падна в наказателното поле след минимален контакт с Леандро Паредес, а главният съдия първоначално отсъди нарушение в полза на Швейцария и показа жълт картон на аржентинеца. След намесата на VAR реферът отмени нарушението и вместо това показа втори жълт картон на Емболо за симулация, което доведе до неговото изгонване.

Останали с десет души, швейцарците не успяха да удържат натиска на Аржентина, която стигна до победата след гол на Хулиан Алварес в продълженията и се класира за полуфиналите.

Случаят предизвика множество спекулации и конспиративни теории около съдийството в полза на Аржентина по време на турнира. След признанието на ИФАБ обаче стана ясно, че спорното решение е било резултат от неправилно тълкуване на правилата, а не от умишлен опит за облагодетелстване на един от отборите.