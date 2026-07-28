Официално: Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан официално бе обявен за новия национален селекционер на Франция. След дълги спекулации и очаквания, футболната федерация на страната потвърди, че иконата на световния футбол ще води отбора през следващите четири години.

"Това е изключителен момент за нашия футбол. Зинедин Зидан е не просто легенда, а символ на френската страст и успехи. От години той изразяваше желание да застане начело на националния отбор и днес тази мечта се превръща в реалност," заяви развълнувано президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.

След като през 2021 година напусна Реал Мадрид, 54-годишният Зидан се оттегли от треньорската сцена. Сега, след близо тригодишна пауза, той се завръща с нова енергия и амбиция да изведе Франция до нови върхове.

С назначаването на Зидан, приключва и дългогодишната ера на Дидие Дешан. "Искам да изкажа специална благодарност на Дидие Дешан и неговия екип за отдадеността и успехите през последните 14 години," подчерта Диало. Под ръководството на Дешан, Франция триумфира на Световното първенство през 2018 година и достигна полуфиналите на Мондиал 2026, където отстъпи пред Испания.