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Официално: Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Официално: Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

28 Юли, 2026 16:52 531 3

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Футболната легенда се завръща начело на тима с амбициозен четиригодишен план

Официално: Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Зинедин Зидан официално бе обявен за новия национален селекционер на Франция. След дълги спекулации и очаквания, футболната федерация на страната потвърди, че иконата на световния футбол ще води отбора през следващите четири години.

"Това е изключителен момент за нашия футбол. Зинедин Зидан е не просто легенда, а символ на френската страст и успехи. От години той изразяваше желание да застане начело на националния отбор и днес тази мечта се превръща в реалност," заяви развълнувано президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.

След като през 2021 година напусна Реал Мадрид, 54-годишният Зидан се оттегли от треньорската сцена. Сега, след близо тригодишна пауза, той се завръща с нова енергия и амбиция да изведе Франция до нови върхове.

С назначаването на Зидан, приключва и дългогодишната ера на Дидие Дешан. "Искам да изкажа специална благодарност на Дидие Дешан и неговия екип за отдадеността и успехите през последните 14 години," подчерта Диало. Под ръководството на Дешан, Франция триумфира на Световното първенство през 2018 година и достигна полуфиналите на Мондиал 2026, където отстъпи пред Испания.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Хайде Зизу, избели малко отбора вече.

    Коментиран от #3

    17:54 28.07.2026

  • 2 Франция ще е

    0 1 Отговор
    поне на финал през 2030, а Италия пак ще пропусне.
    Зидан срещу пирло -копейката... Кауза пердута.

    18:00 28.07.2026

  • 3 Сеирджия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Aлфа Bълкът":

    Зизу не е французин, а африканец по произход. Зинеди́н Язи́д Зида́н, алжирче.

    18:17 28.07.2026

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