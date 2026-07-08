Александър Зверев пише история на Уимбълдън: Германецът за първи път на полуфиналите

Александър Зверев, третият в световната ранглиста и актуален шампион от "Ролан Гарос", демонстрира изключителна класа и хладнокръвие, за да си осигури първо участие на полуфиналите на престижния турнир Уимбълдън. Германският ас надделя категорично над шестия поставен Тейлър Фриц от САЩ с резултат 6:4, 6:4, 6:2, като приключи двубоя за по-малко от два часа – точно 1 час и 57 минути.

С този триумф Зверев не само записа името си сред най-добрите четирима на "свещената трева" в Лондон, но и постигна изключително рядко срещано постижение – полуфинал на всеки един от четирите турнира от Големия шлем. Това го нарежда сред елита на световния тенис и затвърждава статута му на един от най-универсалните играчи в съвременната история на спорта.

Още в началото на срещата Зверев показа железни нерви, спасявайки два брейкбола в първия си сервис гейм. Веднага след това той реализира пробив, който му даде психологическо предимство. В края на първия сет германецът бе изправен пред ново изпитание, но с четири поредни точки обърна развоя и затвори частта в своя полза.

Във втория сет Фриц поиска медицински таймаут заради болки в коляното, но след завръщането си на корта не успя да намери отговор на мощната игра на Зверев. Германецът проби в деветия гейм и затвърди преднината си, повеждайки с 2:0 сета.

Третата част се превърна в истинска демонстрация на увереност и майсторство от страна на световния №3, който не остави никакви шансове на съперника си и затвори мача с категоричното 6:2.

В битката за място на финала Александър Зверев ще се изправи срещу сензацията на турнира – британецът Артър Фери, който елиминира Флавио Коболи от Италия в три сета. Фери, който по-рано отстрани и Григор Димитров, ще се опита да спре устрема на германеца към първа титла на Уимбълдън.