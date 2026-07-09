Григор Димитров с емоционален пост: Благодарен съм за начина, по който животът продължава да ме предизвиква

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, публикува емоционален пост в социалните мрежи малко след отпадането си от Уимбълдън. Както е известно, хасковлията отпадна в 1/8-финалите на турнира след загуба в петсетова драма от представителя на домакините Артър Фери, който вече е и полуфиналист след днешата си победа.

Благодаря ти, че ми даде тази възможност и че ми напомни не само за любовта ми към тази игра, но и за невероятната доброта, добротата и подкрепата, които все още съществуват в хората.

Този турнир ми даде толкова много и това, което преживях тук, ще заеме завинаги специално място в галерията на сърцето ми.

Дълбоко съм благодарен за начина, по който животът продължава да ме предизвиква - не само като тенис играч, но и като човек. Всяка стъпка ме е карала да се изправя срещу играта, но преди всичко, да се изправя срещу собственото си развитие. Наистина вярвам, че всичко се случва с причина и че всяко преживяване, независимо дали е радостно или болезнено, носи уроци.

През всички възходи и падения, се научих да прегръщам несъвършенствата, които се намират в пукнатините. Днес мога да напълня тези пространства с благодарност, перспектива и всяка емоция, която идва с това пътуване, независимо дали е положително или негативно.

Благодаря ти, Уимбълдън, за това, че ми напомни защо се влюбих в тази игра и за това, че ми даде спомени, които ще нося с мен завинаги".