Неймар: Свърши времето ми с националния отбор на Бразилия

Нападателят на Сантос - Неймар потвърди оттеглянето си от националния отбор на Бразилия. 34-годишният футболист обяви намерението си след отпадането на „Селесао“ от Световното първенство на осминафиналите от Норвегия (1:2).

„Времето ми с националния отбор свърши. Направих история, бях много щастлив, дадох всичко, което имах, дадох живота си.

Винаги съм се борил и съм давал всичко, което имах, за жълтата фланелка. Но не искам да правя това повече“, каза Неймар в интервю след мача срещу венецуелския USV в Копа Судамерикана (4:2).

Неймар е изиграл 130 мача за бразилския национален отбор (на второ място във вечната класация по този показател, отбелязвайки 80 гола (рекорд!) и давайки 58 асистенции. Той е водещият реализатор на националния отбор за всички времена. С националния отбор нападателят спечели Купата на конфедерациите през 2013 г. и стана олимпийски шампион през 2016 г.