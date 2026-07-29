Асен Василев: Правителството е вредно за България

Това правителство е вредно за България.

Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова няма да наложи вето на Закона за държавния бюджет.

"Това свежда институцията на президентството до пресслужба на българското правителството и госпожа Йотова до говорител на господин Радев", обобщи ситуацията той.

По думите му този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби и те, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд.

"Това е конституционно отредената роля на президентството - да върне за повторно разглеждане разпоредби, които са лоши за българските граждани. За съжаление, президентството не изпълни своя конституционен дълг. Надяваме се, че Конституционният съд ще ги изпълни, но това ще стане, след като тези разпоредби ще са работили няколко месеца", посочи Асен Василев.

Според него основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда, но не за стари разходи, които са описани вътре, а за "непрозрачно харчене от Министерски съвет, директно от самолета този път". И още нещо: "над 1 млрд. за общините ще бъдат харчени по усмотрението на един единствен човек. Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета", каза Василев и допълни, че това е цената на "бездействието и липсата на вето от страна на госпожа Йотова и тази цена ще платим всички ние".

Лидерът на ПП посочи, че това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев. "Той беше избран с надеждата на почти 1.5 млн. български граждани, че ще прекъсне непрозрачното управление, което кабинетът "Желязков" правеше, че ще даде бюджет, който е по-добър от бюджета, който свали предишното правителство, а ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле - повече пари, похарчени по-непрозрачно и сметка, която натоварва българските граждани повече", посочи Асен Василев.

На въпрос от репортери дали от позицията на времето съжалява, че е свалил кабинета "Желяков" той бе категоричен: "Не! Всеки вреден кабинет за България трябва да бъде свален максимално бързо!"