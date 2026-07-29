Асен Василев: Правителството е вредно за България

Това правителство е вредно за България.
Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова няма да наложи вето на Закона за държавния бюджет.
"Това свежда институцията на президентството до пресслужба на българското правителството и госпожа Йотова до говорител на господин Радев", обобщи ситуацията той.
По думите му този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби и те, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд.
"Това е конституционно отредената роля на президентството - да върне за повторно разглеждане разпоредби, които са лоши за българските граждани. За съжаление, президентството не изпълни своя конституционен дълг. Надяваме се, че Конституционният съд ще ги изпълни, но това ще стане, след като тези разпоредби ще са работили няколко месеца", посочи Асен Василев.
Според него основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда, но не за стари разходи, които са описани вътре, а за "непрозрачно харчене от Министерски съвет, директно от самолета този път". И още нещо: "над 1 млрд. за общините ще бъдат харчени по усмотрението на един единствен човек. Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета", каза Василев и допълни, че това е цената на "бездействието и липсата на вето от страна на госпожа Йотова и тази цена ще платим всички ние".
Лидерът на ПП посочи, че това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев. "Той беше избран с надеждата на почти 1.5 млн. български граждани, че ще прекъсне непрозрачното управление, което кабинетът "Желязков" правеше, че ще даде бюджет, който е по-добър от бюджета, който свали предишното правителство, а ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле - повече пари, похарчени по-непрозрачно и сметка, която натоварва българските граждани повече", посочи Асен Василев.
На въпрос от репортери дали от позицията на времето съжалява, че е свалил кабинета "Желяков" той бе категоричен: "Не! Всеки вреден кабинет за България трябва да бъде свален максимално бързо!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асан Насилев
17:01 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ти ли няма да знаеш
17:03 29.07.2026
4 Хаха
17:03 29.07.2026
5 Ти ни го
17:04 29.07.2026
6 Ха,ха
Коментиран от #12, #18
17:05 29.07.2026
7 психически
17:06 29.07.2026
8 асена спецова
17:06 29.07.2026
9 Калоянчев
17:06 29.07.2026
10 Аргирови
17:07 29.07.2026
11 Жензи
17:08 29.07.2026
12 Финци
До коментар #6 от "Ха,ха":Може да играе,заек на фарове!
17:08 29.07.2026
13 Вредно е
17:09 29.07.2026
14 асенка открила топлата вода
17:09 29.07.2026
15 Василев
17:10 29.07.2026
16 Ватманяк
Коментиран от #20
17:11 29.07.2026
17 На бас
17:11 29.07.2026
18 Оох
До коментар #6 от "Ха,ха":Изненада в гръб!
17:12 29.07.2026
19 Кака Асена
17:12 29.07.2026
20 Знаеш ли
До коментар #16 от "Ватманяк":кой прави бюджета?
17:13 29.07.2026
21 Абсурдистан
17:13 29.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Леля Асен беше в управлението
17:14 29.07.2026
24 Прогресивна България
17:15 29.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами ти колко
17:16 29.07.2026
27 ПП са вредни
17:18 29.07.2026
28 Асене
17:19 29.07.2026
29 Мунчо каунов Крадев Боташов
Коментиран от #53
17:19 29.07.2026
30 Светльо
17:20 29.07.2026
31 народен вот
Късогледи политици чрез есенните режисирани протести , накараха редовно правителство да подаде оставка и станаха причина за новоизбрано редовно правителство. Каквото си дробил (Асене) това и ще сърбаш - с нереалистична преценка управленец не се става.
17:20 29.07.2026
32 Стенли
Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо
Коментиран от #40
17:20 29.07.2026
33 Стенли
Коментиран от #45, #49
17:21 29.07.2026
34 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
17:22 29.07.2026
35 Желание
Само тя стига да го осветли и най накрая да загасне Асенчо...
17:22 29.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дориана
Само той успя с умело подбрани числа, с ирония и с безкомпромисни коментари да покаже колко нескопосан е бюджетът на управляващите.
Константин Проданов онемя.
В парламентарната бюджетна комисия никой не успя аргументирано да му се противопостави - само се оправдаваха и мигаха на парцали.
Асен Василев е много променен. Миналата година беше истеричен, тази година е сдържан, гъвкав, непробиваем. Дори на моменти да не е прав, според други гледни точки, той успява да отиграе топката с бърза реакция и силни удари. Припомнят му миналото, а той ги парира с настоящето: нали казвахте, че знаете и можете?! Нито знаете, нито можете.
В публичния живот не стига само да кълнеш опонентите си и да ругаеш предшествениците си, трябва да можеш да докажеш, че си напълно различен и по-добър.
“Прогресивна България” няма остриета и говорители. Показаха някакви, изложиха се, скриха ги, забравихме ги … някакви напуйчени оратори като Владо Николов и Слави Василев - не, не стават. Наред е Пепи Витанов, горкия.
Управление на желаещите, но неможещите.
Коментиран от #43
17:24 29.07.2026
38 Пак се обзалагам с всеки,
Те докараха Радко на власт!
17:24 29.07.2026
39 Фотографа
17:25 29.07.2026
40 Точен сте
До коментар #32 от "Стенли":Над 400 имота притежава Демерджиев. И 18 автомобила най скъпия от които е Порше модел 2025 г. на цена 592 хиляди евро. На снимките му са част от имотите които от ДПС показаха. Това че ги показват дерибеите от ДПС не означава че трябва да си замълчи. ДПС са направили колаж от снимки на 1/20 от имотите на Демерджиев. Човек на висок пост е предупредил Радев който от комисионната на договора с "БОТАШ" и други също притежава 49 пъти повече авоари и от Демерджиев. Явно наистина се оказа че Пеевски държи всички с компромати за милионни грабежи, без тези от ПП-ДБ които останаха само те да го приключват. Пеевски е заявил в прав текст на Радев - "Изгоря ли - гориш и ти"
Коментиран от #41
17:25 29.07.2026
41 Така е
До коментар #40 от "Точен сте":Половината от които тоест над 200 са като замъци от средновековието. Поршето ( на снимката) е поръчково като има произведени само 14 от този модел на света. Според "Политико" всички тези стотици имоти на Демерджиев са на обща стойност над 500 млн.евро ,или половин милиард. Да,добре чухте - ПОЛОВИН МИЛИАРД ЕВРО. Демерджиев твърди че е адвокат от много години и е нормално да ги има. В България има десетки хиляди адвокати и повечето с 2-3 имота. Или Демерджиев е защитавал кокаинови босове и са му плащали милиони хонорари? Между другото Демерджиев беше министър на МВР при подписването на договора "Боташ" от служебното на Радев. И май ще се окаже че тези които афишираха битка с олигархията имат стотици повече от самата "олигархия"....
17:26 29.07.2026
42 Прав е Асен
17:27 29.07.2026
43 Дориано,
До коментар #37 от "Дориана":ти да не изневеряваш на Радню?!
Хахаха!
И баш с Кокора- най- нещастният министър на финансите, който България е имала!
Не разбираш от мъже! 😁
17:27 29.07.2026
44 Продан
17:28 29.07.2026
45 анонимен
До коментар #33 от "Стенли":Асенчо! Контрацептивите предварително, нали си знаеш, дъще!
17:28 29.07.2026
46 Абе момче!
17:28 29.07.2026
47 604
17:28 29.07.2026
48 Така е
17:29 29.07.2026
49 анонимен
До коментар #33 от "Стенли":Стенеш ли, Стенли, стенеш ли?
17:29 29.07.2026
50 Вреден си ти крадецо
17:33 29.07.2026
51 КОКОРКО ИЗРИГНА
17:35 29.07.2026
52 Защото
17:37 29.07.2026
53 ДА зтрием БЪЛГАРИЯ
До коментар #29 от "Мунчо каунов Крадев Боташов":За тези лъжи шефовете ти от ППДБ ,ГЕРБ ще ти платят ли за една пилешка супа
17:40 29.07.2026