Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Асен Василев: Правителството е вредно за България

Асен Василев: Правителството е вредно за България

29 Юли, 2026 16:57 817 53

  • асен василев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки

Това свежда институцията на президентството до пресслужба на българското правителството и госпожа Йотова до говорител на господин Радев

Асен Василев: Правителството е вредно за България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това правителство е вредно за България.

Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова няма да наложи вето на Закона за държавния бюджет.

"Това свежда институцията на президентството до пресслужба на българското правителството и госпожа Йотова до говорител на господин Радев", обобщи ситуацията той.

По думите му този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби и те, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд.

"Това е конституционно отредената роля на президентството - да върне за повторно разглеждане разпоредби, които са лоши за българските граждани. За съжаление, президентството не изпълни своя конституционен дълг. Надяваме се, че Конституционният съд ще ги изпълни, но това ще стане, след като тези разпоредби ще са работили няколко месеца", посочи Асен Василев.

Според него основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда, но не за стари разходи, които са описани вътре, а за "непрозрачно харчене от Министерски съвет, директно от самолета този път". И още нещо: "над 1 млрд. за общините ще бъдат харчени по усмотрението на един единствен човек. Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета", каза Василев и допълни, че това е цената на "бездействието и липсата на вето от страна на госпожа Йотова и тази цена ще платим всички ние".

Лидерът на ПП посочи, че това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев. "Той беше избран с надеждата на почти 1.5 млн. български граждани, че ще прекъсне непрозрачното управление, което кабинетът "Желязков" правеше, че ще даде бюджет, който е по-добър от бюджета, който свали предишното правителство, а ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле - повече пари, похарчени по-непрозрачно и сметка, която натоварва българските граждани повече", посочи Асен Василев.

На въпрос от репортери дали от позицията на времето съжалява, че е свалил кабинета "Желяков" той бе категоричен: "Не! Всеки вреден кабинет за България трябва да бъде свален максимално бързо!"


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асан Насилев

    24 6 Отговор
    Тия са по-вредни и от мен!

    17:01 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ти ли няма да знаеш

    21 3 Отговор
    какво е вредно правителство , синко/дъще !

    17:03 29.07.2026

  • 4 Хаха

    23 9 Отговор
    Държавата не е твоя и на кирчовците, че да говориш от името на държавата. Точно от името на държавата аз ти казвам че ти и по сте вредни на държавата

    17:03 29.07.2026

  • 5 Ти ни го

    13 5 Отговор
    натресе!

    17:04 29.07.2026

  • 6 Ха,ха

    24 9 Отговор
    Кокорчо трябваше да стане артист, нема такъв поглед просто😂😂

    Коментиран от #12, #18

    17:05 29.07.2026

  • 7 психически

    19 12 Отговор
    Този индвид е много зле

    17:06 29.07.2026

  • 8 асена спецова

    8 8 Отговор
    нямате настигане с дпс-гроб.

    17:06 29.07.2026

  • 9 Калоянчев

    5 3 Отговор
    Морето си тече,тече..

    17:06 29.07.2026

  • 10 Аргирови

    6 3 Отговор
    И замирисва на море....

    17:07 29.07.2026

  • 11 Жензи

    17 6 Отговор
    Лельо Кокорано, вади сцената на майдана, изкарай статуята на розовото прасе и ни дай по 50 еврака да дойдем да слушаме как пееш опера против бюджета на Шишокрадевчетата заедно с чичо Киро и бати Манол!

    17:08 29.07.2026

  • 12 Финци

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ха,ха":

    Може да играе,заек на фарове!

    17:08 29.07.2026

  • 13 Вредно е

    7 8 Отговор
    Само в главата на Асен Василев и ППДБ,ГЕРБ и ДПС НН. Антибългарите са добри единствено в саботажа и създаването на хаос.

    17:09 29.07.2026

  • 14 асенка открила топлата вода

    3 8 Отговор
    аз това го повтарям от поне 20-25 години ама кой да ме чуе ? не трябва да имаме правителство трябва ни цар президент или нещо подобно само един да краде че да остава и за народа

    17:09 29.07.2026

  • 15 Василев

    3 9 Отговор
    докарвай Костадинов!

    17:10 29.07.2026

  • 16 Ватманяк

    4 6 Отговор
    Не правителството, а идиотския антиработнически и антисоциален бюджет е вреден. Всички бонуси и суперзаплати остават непипнати, реже се само от най-бедните. Това е компрадорски либералфашизъм

    Коментиран от #20

    17:11 29.07.2026

  • 17 На бас

    6 8 Отговор
    че Василев,никога няма да е премиер!

    17:11 29.07.2026

  • 18 Оох

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ха,ха":

    Изненада в гръб!

    17:12 29.07.2026

  • 19 Кака Асена

    5 4 Отговор
    е вредна за хетеросексуалното общество

    17:12 29.07.2026

  • 20 Знаеш ли

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ватманяк":

    кой прави бюджета?

    17:13 29.07.2026

  • 21 Абсурдистан

    2 6 Отговор
    Злобният гей започна да проглежда. Без обединение на всички нерадевци да отидат и да гласуват нямат шанс за победа на президентските избори.

    17:13 29.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Леля Асен беше в управлението

    4 5 Отговор
    На държавата , и тя катастрофира , мнението му трябва да се забрани защото е некомпетентно и продиктувано от външни зловредни за България сили , все пак леля Асен се видя че е законен външен агент

    17:14 29.07.2026

  • 24 Прогресивна България

    7 6 Отговор
    Да, бе. Кокорчо е отново с Тулупа срещу нас този път. Щом петроханците от ПП-ДБ са срещу нас, значи сме на прав път. Да Живее България! Да Живее Генерал Румен Радев

    17:15 29.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами ти колко

    7 4 Отговор
    беше полезен бе, бухал страпонов

    17:16 29.07.2026

  • 27 ПП са вредни

    2 2 Отговор
    Е заявила, според неназован източник, мургава дама с метла в едната ръка и кофа в другата в коридорен разговор. Това хвърли в дълбок смут демократичната общност и беше повод за множество изявления от нейните лидери, които категорично отхвърлиха тези твърдения. Бяха организирани масови протести, на които беше поискана оставката на всички дами отговарящи на описанието.

    17:18 29.07.2026

  • 28 Асене

    5 4 Отговор
    И ти си вреден върви си и спри да се изказваш всеки ден по няколко пъти по всички медии омръзна ни да те слушаме

    17:19 29.07.2026

  • 29 Мунчо каунов Крадев Боташов

    6 5 Отговор
    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    Коментиран от #53

    17:19 29.07.2026

  • 30 Светльо

    4 2 Отговор
    А вашия чип господин Асене къде е имплантиран и на кое място работи успешно. Нещо се опитвате да ни стряскате, ааа

    17:20 29.07.2026

  • 31 народен вот

    2 5 Отговор
    ------Това правителство е вредно за България.------
    Късогледи политици чрез есенните режисирани протести , накараха редовно правителство да подаде оставка и станаха причина за новоизбрано редовно правителство. Каквото си дробил (Асене) това и ще сърбаш - с нереалистична преценка управленец не се става.

    17:20 29.07.2026

  • 32 Стенли

    4 6 Отговор
    Дискусията във всички социални мрежи и форумите на новинарски сайтове е кой е откраднал повече - Бойко Борисов и приближените му или Румен Радев с кликата и олигархията си!?
    Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
    Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо

    Коментиран от #40

    17:20 29.07.2026

  • 33 Стенли

    3 6 Отговор
    Та според вас кой открадна повече? Бойко Борисов или Румен Радев. Ааа да не забравим и Иван Демерджиев? Притежаващ 411 имота и поръчково Порше което вписал че закупил за 1950 лв. Има много снимки на имотите му които са на обща стойност 265 млн.евро ( над половин милиард лева) и влогове за 26 млн.евро. Демерджиев заяви че е адвокат с 25 години стаж и е логично да има много имоти. В България има десетки хиляди адвокати но повечето имат по 3-4 имота а не над 400

    Коментиран от #45, #49

    17:21 29.07.2026

  • 34 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    2 3 Отговор
    Кокорчо като майстор на протестите,да ги започва!

    17:22 29.07.2026

  • 35 Желание

    4 1 Отговор
    Искам да направи дебат с Ваня Григорова !!!!
    Само тя стига да го осветли и най накрая да загасне Асенчо...

    17:22 29.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дориана

    4 3 Отговор
    Не съм вярвала, че ще го кажа, нооо … Асен Василев е моят герой.
    Само той успя с умело подбрани числа, с ирония и с безкомпромисни коментари да покаже колко нескопосан е бюджетът на управляващите.
    Константин Проданов онемя.
    В парламентарната бюджетна комисия никой не успя аргументирано да му се противопостави - само се оправдаваха и мигаха на парцали.
    Асен Василев е много променен. Миналата година беше истеричен, тази година е сдържан, гъвкав, непробиваем. Дори на моменти да не е прав, според други гледни точки, той успява да отиграе топката с бърза реакция и силни удари. Припомнят му миналото, а той ги парира с настоящето: нали казвахте, че знаете и можете?! Нито знаете, нито можете.

    В публичния живот не стига само да кълнеш опонентите си и да ругаеш предшествениците си, трябва да можеш да докажеш, че си напълно различен и по-добър.

    “Прогресивна България” няма остриета и говорители. Показаха някакви, изложиха се, скриха ги, забравихме ги … някакви напуйчени оратори като Владо Николов и Слави Василев - не, не стават. Наред е Пепи Витанов, горкия.
    Управление на желаещите, но неможещите.

    Коментиран от #43

    17:24 29.07.2026

  • 38 Пак се обзалагам с всеки,

    1 0 Отговор
    че Кокора, Боко, Шиши и т.н. само ще мрънкат и нищо няма да направят!

    Те докараха Радко на власт!

    17:24 29.07.2026

  • 39 Фотографа

    0 0 Отговор
    е за Пулицър!

    17:25 29.07.2026

  • 40 Точен сте

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Стенли":

    Над 400 имота притежава Демерджиев. И 18 автомобила най скъпия от които е Порше модел 2025 г. на цена 592 хиляди евро. На снимките му са част от имотите които от ДПС показаха. Това че ги показват дерибеите от ДПС не означава че трябва да си замълчи. ДПС са направили колаж от снимки на 1/20 от имотите на Демерджиев. Човек на висок пост е предупредил Радев който от комисионната на договора с "БОТАШ" и други също притежава 49 пъти повече авоари и от Демерджиев. Явно наистина се оказа че Пеевски държи всички с компромати за милионни грабежи, без тези от ПП-ДБ които останаха само те да го приключват. Пеевски е заявил в прав текст на Радев - "Изгоря ли - гориш и ти"

    Коментиран от #41

    17:25 29.07.2026

  • 41 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Точен сте":

    Половината от които тоест над 200 са като замъци от средновековието. Поршето ( на снимката) е поръчково като има произведени само 14 от този модел на света. Според "Политико" всички тези стотици имоти на Демерджиев са на обща стойност над 500 млн.евро ,или половин милиард. Да,добре чухте - ПОЛОВИН МИЛИАРД ЕВРО. Демерджиев твърди че е адвокат от много години и е нормално да ги има. В България има десетки хиляди адвокати и повечето с 2-3 имота. Или Демерджиев е защитавал кокаинови босове и са му плащали милиони хонорари? Между другото Демерджиев беше министър на МВР при подписването на договора "Боташ" от служебното на Радев. И май ще се окаже че тези които афишираха битка с олигархията имат стотици повече от самата "олигархия"....

    17:26 29.07.2026

  • 42 Прав е Асен

    3 2 Отговор
    При Денков дефицита беше под 3% а при мунчо почти 6%. При Денков дълга на държавата спадна до 21,6% от БВП, при мунчо сега е 31% и 60 млрд.кредити на България. Както казаха тази вечер в предаването "Референдум" по БНТ с бюджетите на мунчо през 2028 г.външните заеми на България ще са 83 млрд.евро и се обявява фалит. Ще оставим ли мунчо дотогава?

    17:27 29.07.2026

  • 43 Дориано,

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Дориана":

    ти да не изневеряваш на Радню?!
    Хахаха!
    И баш с Кокора- най- нещастният министър на финансите, който България е имала!
    Не разбираш от мъже! 😁

    17:27 29.07.2026

  • 44 Продан

    0 0 Отговор
    Ако си глътне корема,става за модел!

    17:28 29.07.2026

  • 45 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Асенчо! Контрацептивите предварително, нали си знаеш, дъще!

    17:28 29.07.2026

  • 46 Абе момче!

    1 0 Отговор
    След като имаш хемерои, не бива да ядеш люти чушки. А го правиш, по погледа ти се усеща. Е затова си свадлив и нямаш жена. Коя ща изтърпи?

    17:28 29.07.2026

  • 47 604

    0 0 Отговор
    ваще ббяха по-вредни!

    17:28 29.07.2026

  • 48 Така е

    3 1 Отговор
    Партия Боташ и Партия Петрохан са вредни за България.

    17:29 29.07.2026

  • 49 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Стенеш ли, Стенли, стенеш ли?

    17:29 29.07.2026

  • 50 Вреден си ти крадецо

    0 0 Отговор
    И останалата лъжлива из мет от ПП и ДБ!

    17:33 29.07.2026

  • 51 КОКОРКО ИЗРИГНА

    0 0 Отговор
    Мята огнени лъчи, стопява железния РАДЕВ. Радвай се жълтопаветна пяна, надувай вувузели и пей "Времето е наше".

    17:35 29.07.2026

  • 52 Защото

    0 0 Отговор
    вашето беше манна небесна!

    17:37 29.07.2026

  • 53 ДА зтрием БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мунчо каунов Крадев Боташов":

    За тези лъжи шефовете ти от ППДБ ,ГЕРБ ще ти платят ли за една пилешка супа

    17:40 29.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове