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Аморим се извини на феновете на Манчестър Юнайтед

Аморим се извини на феновете на Манчестър Юнайтед

9 Юли, 2026 09:29 540 0

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Новият наставник на Милан наруши мълчанието си след уволнението от „Олд Трафорд“ и отправи емоционално послание към феновете на „червените дяволи“

Аморим се извини на феновете на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Рубен Аморим за първи път коментира престоя си начело на Манчестър Юнайтед, след като пое Милан. Португалският специалист призна, че е допуснал грешки по време на престоя си на „Олд Трафорд“, но подчерта, че е изключително горд, че е имал възможността да бъде мениджър на английския гранд.

„Научих много и допуснах грешки. Съжалявам, че тогава нямах възможност да кажа нещо на феновете на Манчестър Юнайтед, но съм истински горд, че бях техен треньор. Има много неща, които можех да направя по-добре, но понякога футболът е такъв. Най-важното е да се учиш от преживяното и да станеш по-добър“, заяви Аморим на първата си пресконференция като наставник на Милан.

Португалецът изкара 14 месеца начело на Юнайтед, като записа 24 победи, 18 равенства и 21 загуби в 63 мача. Под негово ръководство тимът преживя най-слабия си сезон във Висшата лига, завършвайки едва на 15-о място с рекордно нисък актив от 42 точки.

След уволнението си през януари Аморим не направи никакви публични изявления, но сега призна, че съжалява именно за това и благодари на привържениците на Манчестър Юнайтед за подкрепата, която са му оказвали през целия му престой в клуба.


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