Кристиано Роналдо: „Португалия завинаги!“ – послание след последния му Мондиал

Кристиано Роналдо реагира на отпадането на Португалия от Мондиал 2026 с кратко, но силно послание. В профила си в Instagram той публикува свои снимки, придружени само от думите: „Португалия завинаги!“ – жест, който говори повече от всяко дълго изявление.

Без да коментира елиминацията от Испания или бъдещето си в националния отбор, Роналдо избра да покаже подкрепа и принадлежност към страната, която защитаваше на шест световни първенства. На този турнир той отбеляза три гола и влезе в историята като първия футболист, разписвал се на толкова много Мондиали. Въпреки рекорда, нападателят беше подложен на критики за представянето си.

Още преди осминафинала срещу Испания Роналдо призна, че това ще бъде последното му участие на световно първенство. „Искам да му се насладя максимално“, каза той тогава. След отпадането думите му звучат още по-тежко – и още по-искрено.