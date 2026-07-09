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Неймар на кръстопът: три възможни посоки за бъдещето на бразилската звезда

Неймар на кръстопът: три възможни посоки за бъдещето на бразилската звезда

9 Юли, 2026 10:29 705 4

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  • футбол

След отказа от националния тим голмайсторът на Бразилия търси нова посока за кариерата си

Неймар на кръстопът: три възможни посоки за бъдещето на бразилската звезда - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бразилската суперзвезда Неймар се озова в ключов момент от своята кариера. След като официално обяви, че се оттегля от националния отбор, голмайстор №1 в историята на „селесао“ трябва да вземе решение за бъдещето си на клубно ниво. Пред него стоят три ясно очертани пътя.

Първият е добре познатият дом – Сантос. Клубът, в който Неймар израсна и се превърна в световен феномен, вече е поставил на масата предложение за нов договор. Настоящият контракт изтича през декември, а решението е изцяло в ръцете на футболиста.

Вторият вариант е ново предизвикателство в чужбина. Въпреки колебливото му представяне на последното Световно първенство, интересът към него остава огромен. Неймар е не просто играч, а глобална марка, която носи милиони чрез екипи, спонсорства и рекламни сделки. Според информацията той вече има конкретна оферта от клуб от МЛС – възможност, която може да го изкуши да напусне Бразилия.

Третият път е най-радикалният – оттегляне от футбола. Макар това да изглежда малко вероятно, подобен сценарий не е изключен, ако другите опции не го удовлетворят. Във всеки случай подобно решение няма да бъде взето преди изтичането на договора му със Сантос през декември.

Неймар е на прага на нова глава в кариерата си. Светът очаква с интерес кой от трите пътя ще избере бразилският магьосник с топка в крака.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    3 0 Отговор
    Не видяхме колебливо представяне. По скоро колеблив треньор!

    10:32 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Най-добрия му избор:

    0 1 Отговор
    Бело и алкохол,типичното за ритнитопковци.

    Коментиран от #4

    11:04 09.07.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Най-добрия му избор:":

    Характерно за нечии и мющерии!

    11:34 09.07.2026

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