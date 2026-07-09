Неймар на кръстопът: три възможни посоки за бъдещето на бразилската звезда

Бразилската суперзвезда Неймар се озова в ключов момент от своята кариера. След като официално обяви, че се оттегля от националния отбор, голмайстор №1 в историята на „селесао“ трябва да вземе решение за бъдещето си на клубно ниво. Пред него стоят три ясно очертани пътя.

Първият е добре познатият дом – Сантос. Клубът, в който Неймар израсна и се превърна в световен феномен, вече е поставил на масата предложение за нов договор. Настоящият контракт изтича през декември, а решението е изцяло в ръцете на футболиста.

Вторият вариант е ново предизвикателство в чужбина. Въпреки колебливото му представяне на последното Световно първенство, интересът към него остава огромен. Неймар е не просто играч, а глобална марка, която носи милиони чрез екипи, спонсорства и рекламни сделки. Според информацията той вече има конкретна оферта от клуб от МЛС – възможност, която може да го изкуши да напусне Бразилия.

Третият път е най-радикалният – оттегляне от футбола. Макар това да изглежда малко вероятно, подобен сценарий не е изключен, ако другите опции не го удовлетворят. Във всеки случай подобно решение няма да бъде взето преди изтичането на договора му със Сантос през декември.

Неймар е на прага на нова глава в кариерата си. Светът очаква с интерес кой от трите пътя ще избере бразилският магьосник с топка в крака.