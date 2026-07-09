Вратар на Байерн Мюнхен официално премина в Бешикташ

Байерн Мюнхен официално се раздели с вратаря Александър Нюбел, който вече е футболист на Бешикташ. Германският национал подписа договор с турския гранд до лятото на 2029 година и приключи шестгодишния си престой на „Алианц Арена“.

29-годишният страж пристигна в Байерн през 2020 година като свободен агент от Шалке 04, но така и не успя да се пребори за титулярно място. За целия си период при баварците Нюбел записа едва четири официални срещи, след което натрупа опит под наем в Монако и Щутгарт.

Спортният директор на Байерн Макс Еберл благодари на вратаря за професионализма му и му пожела успех в новото предизвикателство.

„Александър Нюбел е изключително качествен вратар, който продължи да се развива през годините си в Байерн, както и по време на престоя си в Монако и Щутгарт. Сега той е готов да направи следващата стъпка в кариерата си с екипа на Бешикташ“, коментира Еберл.

Според информация в германските медии Байерн ще получи около 6,5 милиона евро като гарантирана трансферна сума. В договора между двата клуба са заложени и различни бонуси, които могат да увеличат стойността на сделката до приблизително 11,5 милиона евро.